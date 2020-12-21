Крымский политолог назвал Тихановскую креатурой Лукашенко

Взлет политической карьеры Светланы Тихановской стал возможен благодаря сознательному допущению Александра Лукашенко, выбиравшего между меньшим из зол. Об этом в интервью ФАН заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее Генпрокуратурой Белоруссии были возбуждены уголовные дела против членов координационного совета оппозиции. Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и других фигурантов подозревают в «создании экстремистского формирования и руководства им, а также финансировании его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

«Мы должны понимать, что разворачивающееся перед нами действо в большей мере является политическим, нежели правовым процессом, — заметил политолог. — Думаю, все помнят анекдотический выезд Светланы Тихановской за пределы родной страны. Теперь же мы можем наблюдать настоящий спектакль — реализацию песенки «Я его слепила из того, что было». Из бывшей домохозяйки в срочном порядке сделали лидера оппозиции, которого на высшем уровне принимают руководители стран Европы и США».

По словам эксперта, Тихановская в ее нынешнем качестве во многом является креатурой самого Александра Лукашенко, который на тот момент (середина августа 2020 года) якобы счел, что на свободе она принесет ему меньше вреда, чем «в тюрьме вместе со своим мужем» Сергеем Тихановским.

«Получилась бы еще более неприятная для имиджа президента РБ ситуация: дескать, взял и посадил в тюрьму целую семью, — считает собеседник ФАН. — Предполагалось, что после высылки за границу хлопот от нее будет меньше. Так и вышло: как политик Тихановская очень слаба, и видно, что ею активно манипулируют маститые европейские и американские деятели. Кроме того, вся практическая деятельность по организации протеста осуществляется совсем другими лицами. Светлана в этой ситуации всего лишь «лицо». Даже сами протестующие белорусы говорят, что выходят на улицы не ради нее, а для откровенного разговора с властями страны».

Что же касается «свежевозбужденного» уголовного дела об экстремизме и попытках захвата власти, то оно, по мнению Джараллы, также укладывается в рамки противодействия Лукашенко попыткам создания организационных оппозиционных структур.