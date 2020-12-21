Заявления о страшном штамме коронавируса в Великобритании могут оказаться фейком

Санкт-Петербург, 21 декабря. Первый заместитель председателя комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты РФ Николай Дайхес считает, что периодически появляющаяся информации о новых штаммах коронавируса, более заразных и опасных, скорее похожа на информационные вбросы, с помощью которых некие заинтересанты пытаются добиться реализации своих целей.

Эксперт не исключает, что подобным вбросом может быть и информация о новом опасном штамме коронавируса в Англии.

«Я к этому отношусь очень спокойно и сдержанно. В этих вопросах нужно исходить из знаний специалистов в области медицины. Пока это только журналистские истории. В открытых источниках я не увидел подтверждения этой информации», — заявил Николай Дайхес в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Массовая вакцинация россиян. Как победить страх перед прививкой?».

По мнению эксперта, мутации вирусов происходят постоянно, и эпидемии гриппа научили россиян относиться к новым штаммам спокойно. Но по теме коронавируса внутри западного общества и в отношении к России идет слишком много вбросов.