Названа вероятная причина аварии самолета Колтового

Москва, 22 декабря. Межгосударственный авиационный комитет продолжает расследование причин авиакатастрофы, в которой погибли ведущий Александр Колтовой и его спутница Наталья Климова, жена известного финансиста. На данный момент основная версия — отказ двигателя из-за неисправности систем масло- и топливоподачи. Поэтому заказаны новые экспертизы по их исследованию.

ФАН ранее сообщал о том, что самолет, который за месяц до гибели приобрели Александр Колтовой и двое его друзей, вместе с ним обучавшихся в летной школе, был не заводской сборки. Его собирали частные лица из комплектующих. Единственным заводским изделием был как раз двигатель.

Как сообщил источник в ведомстве Федеральному агентству новостей, на самолете был установлен Rotax 912 ULS, изготовлен в Австрии, заводской номер 5648511, наработка двигателя — 1393 часа, назначенный ресурс — 3 600 часов/45 лет. Проходил один ремонт в феврале 2018 года, в частной организации ООО «Вектор» в Тольятти Самарской области. Межремонтный ресурс — 2000 часов/15 лет. Следующий ремонт должен был состояться через 1695 часов/12,5 года. То есть по всем документам двигатель находился в рабочем состоянии и с большим запасом. Однако это не исключает неисправности некоторых систем — эксплуатировался самолет любителями, а не профессионалами.

Напомним, Александр Колтовой погиб 7 ноября, когда вместе с Натальей Климовой летел на элитную турбазу в Ярославскую область. По словам очевидцев, самолет начал резкое снижение и у него дымился двигатель. Полтора месяца исследований Межгосударственного авиационного комитета пока не дали ясную картину происшествия. Задачу усложняет отсутствие бортовых самописцев, которые не устанавливают на самолеты малой авиации.