Круглый о меморандуме: Только совместными усилиями мы победим коронавирус    

Санкт-Петербург, 21 декабря. Российский фонд прямых инвестиций, Центр имени Гамалеи и фармацевтические компании «Р-Фарм» и AstraZeneca подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований вакцин от коронавируса.

Стороны договорились развивать взаимоотношения, в рамках которых планируется совместное использование российской вакцины «Спутник V» и препарата AZD1222, разработанного AstraZeneca. О важности подписания меморандума, а также об отношении европейских политиков к российской вакцине, рассказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Подписание меморандума, действительно, очень важное событие. С моей точки зрения, это важнее, чем сам прецедент. А поскольку эпидемия касается всех стран и народов, то, безусловно. достижения одной страны должны быть использованы всеми остальными. Поэтому данная международная кооперация в производстве, изучении и создании вакцины, чрезвычайно важна, поскольку у нас общий враг — вирус. Поэтому только соединив интеллектуальные, производственные и технологические усилия можно победить его», — объяснил Владимир Круглый.

Политик также рассказал об итогах заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу борьбы с коронавирусом.

«Только что закончилось заседание ПАСЕ, где как раз рассматривалась резолюция по вакцинации против коронавирусной инфекции. Там тоже была подчеркнута заинтересованность европейский парламентариев (членов всей Парламентской ассамблеи. — Прим. ФАН) в дальнейшем сотрудничестве с Россией. Это очень важно. Но при этом осторожность и определенное недоверие к российским вакцинам еще сохраняется. Есть множество доказательств этого, например, определенные документы ПАСЕ», — отметил эксперт.

Однако, по словам Владимира Круглого, видно, что недоверие преодолевается, и подобные соглашения подписываются. Политик подчеркнул, что очень надеется на продолжение международного сотрудничества.