Политолог Солонников объяснил роль Госсовета в системе российской власти

Роль Государственного совета в системе российской власти стала возрастать — это видно не только по его новым полномочиям, но и по составу, обеспечившим серьезное представительство регионов. Об этом в интервью ФАН заявил директор «Института современного государственного развития» Дмитрий Солонников.

Ранее указом Владимира Путина был утвержден новый состав Госсовета, в который вошли всего около ста человек: спикеры Госдумы и Совета Федерации, главы регионов, представители общественных объединений, лидеры парламентских партий.

Политолог отметил, что, несмотря на нынешнее усиление значения данного органа, он и раньше являлся серьезной площадкой для координации усилий высших руководителей страны.

«Она обеспечивала коммуникацию, в том числе, между федеральным центром и регионами, — заметил эксперт. — В частности, рабочая группа, которую возглавлял в Государственном совете Сергей Собянин, очень сильно привлекала к себе внимание СМИ — и можно было даже рассматривать работу московского мэра в работе Госсовета как один из элементов его федеральной политики. Он явно выходил за рамки повестки собственного региона, четко закрепляя за собой общегосударственную линию».

В нынешнем повышенном внимании средств массовой информации к Государственному совету собеседник ФАН видит «отголосок весенней ситуации», еще до коронавируса, когда этому органу хотели придать силу «чуть ли не третьей палаты парламента» с еще более расширенными функциями, нежели появились у него сейчас, в связи с внесением поправок в конституцию.

«Предполагалось, что туда уйдет Владимир Владимирович Путин, когда перестанет быть президентом, — напомнил Солонников. — Так что да, внимание Госсовету уделялось чрезмерное, и функции у него должны были быть серьезные. Но в нынешнем качестве это скорее просто одна из структур при администрации президента по выяснению ситуации в регионах и учету местной тематики при формировании федеральной повестки. Полноценным игроком на поле российской политики Государственный совет так и не стал».

Вместе с тем, добавил политолог, функции обновленного органа власти крайне важны: по сути, он будет выполнять ту роль, для которой был предназначен Совет Федерации, «все сильнее превращающийся в палату пэров» по аналогии с верхней палатой парламента Великобритании.