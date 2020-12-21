Госсовет оценит эффективность работы всех органов власти в России

Госсовет в новом формате будет участвовать в разработке, согласовании, утверждении критериев и показателей эффективности работы всех органов публичной власти России, заявил секретарь Госсовета, помощник президента РФ Игорь Левитин, сообщает ФАН.

По мнению депутата Госдумы Елены Паниной, Госсовет с его новыми полномочиями и составом должен стать координирующим органом, отслеживающим выполнение всех поставленных задач.

Новые полномочия

«Теперь Госсовет сможет проводить анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по их совершенствованию. Оценка работы губернаторов будет проходить на площадке Госсовета», — отметил 21 декабря в ходе брифинга секретарь Госсовета Игорь Левитин.

Он напомнил, что Госсовет получил новые полномочия и статус после внесения соответствующих поправок в Конституцию РФ. Этот госорган будет участвовать в разработке, согласовании, утверждении критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Кроме того, Госсовет может инициировать внесение изменений в законодательные акты.

Левитин обратил внимание, что на расширении сферы влияния этого органа власти сказалось принятие закона «О Государственном совете Российской Федерации». До этого Госсовет являлся площадкой для выстраивания продуктивной работы правительства в регионах.

«Сейчас зона влияния расширилась — мы будем выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти. Это также местные органы власти и иные государственные органы», — сообщил секретарь.

При Госсовете создано 18 комиссий по социально-экономическому развитию. Как заметил помощник президента, это практически те же рабочие группы, которые были в прошлом составе Госсовета, однако теперь они преобразованы в комиссии. Две из них — новые.

«Комиссия по обеспечению согласованного взаимодействия органов публичной власти создается для рассмотрения вопросов, которые касаются согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления», — пояснил Левитин.

Комиссия будет рассматривать вопросы передачи полномочий между этими органами власти, готовить согласительные процедуры и разрешать разногласия, а также готовить предложения по совершенствованию их работы.

Сформирована также комиссия по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти. Как указал Левитин, она создается для рассмотрения эффективности работы глав регионов и муниципальных образований.

Помощник президента отметил, что Госсовет продолжит подготовку предложений президенту по ключевым вопросам внутренней и внешней политики РФ, а также по различным направлениям социально-экономического развития. При этом закрепление полномочий Госсовета в Конституции позволит повысить статус принимаемых решений. Большую роль этот орган власти будет играть в реализации национальных проектов, добавил Левитин.

Отметим, что первое заседание Госсовета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам пройдет 23 декабря 2020 года.

«Госсовет должен стать координирующим и контролирующим органом»

«Когда вносились поправки в Конституцию, раздавались мнения по поводу того, что, мол, создается новая бюрократическая структура. Но для всех мыслящих людей понятно, что совершенствование системы госуправления — это насущная необходимость», — прокомментировала ФАН расширение полномочий Госсовета депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Парламентарий обратила внимание, что до принятия поправок в Конституцию решения важных вопросов в сфере сельского хозяйства, промышленности, местного самоуправления и других зачастую так и оставались на бумаге — у Госсовета не было соответствующих полномочий, чтобы обеспечить их реализацию.

«Новый статус и новые полномочия Госсовета позволяют выстроить его работу таким образом, чтобы она велась не разово, а в постоянном режиме и опиралась на профильные комиссии. Поэтому не случайно, что наряду с составом Госсовета специальным распоряжением утверждены еще и комиссии по направлениям деятельности. И функционал, и полномочия там достаточно большие», — отметила Панина.

По мнению депутата Госдумы, некая разбалансированность системы госуправления мешала развитию России и обеспечению ее национальной безопасности.

«Госсовет должен стать координирующим и контролирующим органом. Исполнительская дисциплина на таком низком уровне, что это стало существенным тормозом развития страны. Госсовет необходим, но важно организовать его эффективную работу с опорой на экспертное сообщество», — подчеркнула Елена Панина.

Комиссии Госсовета

Президент России Владимир Путин 21 декабря утвердил новый состав Государственного совета РФ. Всего в этот государственный орган вошли 104 человека, в том числе сам президент, который является председателем Госсовета.

В состав структуры включены председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, лидеры думских фракций, главы регионов и полпреды президента в федеральных округах, представители общественных объединений.

На основании закона о Госсовете президент выпустил указы, где персонально ввел в состав Госсовета председателя Евпаторийского городского совета Республики Крым Олесю Харитоненко и главу Саткинского муниципального района Челябинской области Александра Глазкова.

В состав совещательного органа вошли 28 губернаторов, из которых 18 возглавляют комиссии по социально-экономическому развитию. Остальные региональные главы будут ротироваться. Так, мэр Москвы Сергей Собянин возглавил комиссию по госуправлению, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — по цифровой экономике, глава администрации президента РФ Антон Вайно — по согласованию работы органов публичной власти, а его первый заместитель Сергей Кириенко — по оценке эффективности госорганов.

За туризм, физическую культуру и спорт в Госсовете будет отвечать губернатор Приморского края Олег Кожемяко, за экологию и природные ресурсы — глава Нижегородской области Глеб Никитин, за строительство, ЖКХ и городскую среду — президент Татарстана Рустам Минниханов, а за транспорт — глава Бурятии Алексей Цыденов.