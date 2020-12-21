Рига, 21 декабря. Россия приняла решение запретить поставлять шпроты, выпущенные в Прибалтике, на российский рынок. Это привело к тому, что рыбная промышленность Латвии оказалась в тяжелом положении. Об этом пишет издание Baltijas Balss.

Латвия, Литва и Эстония — страны, которые всегда славились производством рыбной продукции. К примеру, на территории Латвии находится 110 рыбоперерабатывающих предприятий, а Рижский залив называют одним из наиболее продуктивных районов в Северном полушарии в плане улова. Запрет Россией прибалтийских шпрот обернулся для Латвии тяжелыми последствиями

«Однако, несмотря на это, рыбное хозяйство в Латвии находится в очень тяжелой ситуации — оно переживает один кризис за другим, инвестиций приходит сравнительно мало, также почти нет инноваций и новых продуктов», — говорится в материале издания.

Дело в том, что 90% вылавливаемой рыбы — это килька и салака. До недавнего времени именно Россия была главным импортером. В Прибалтике процветает откровенная русофобия, которая негативным образом сказывается, в первую очередь, на экономику этих стран. Также в данном случае стоит помнить об экономических санкциях против РФ. Именно поэтому Москва приняла сложное решение, которое привело к удручающему для стран Балтии парадоксу.

Прибалтийские страны навредить России так и не смогли, а вот российской стороне удалось компенсировать исчезновение рыбных консервов с помощью реализации программы импортозамещения. Таким образом, Прибалтика сама себя наказала и лишилась важнейшего источника дохода.

Ранее сообщалось, что Прибалтика лишилась российского транзита. Сенатор Алексей Пушков объяснил, кто виновен в сложившейся ситуации.