Эксперты оценили пользу субсидий на «Суперджеты» в условиях пандемии в России

Москва, 21 декабря. Министерство торговли и промышленности предлагает предоставлять российским авиакомпаниям, купившим или взявшими в аренду отечественные авиалайнеры «Сухой Суперджет 100», субсидии в размере чуть больше 300 млн рублей за каждый самолет. Как подчеркнул в беседе с ФАН председатель редакционного совета портала «Авиатранспортное обозрение» и авиаэксперт Алексей Синицкий, сейчас — самое благоприятное время для реализации этой программы.

«Поскольку в нынешней ситуации пассажиропотоки снизились, самолеты с меньшей вместимостью, такие как «Суперджет 100», среднемагистральные, окажутся более востребованными на большем количестве маршрутов. Такой фактор может сыграть положительную роль в дополнении к мерам поддержки государства», — утверждает эксперт.

Новая программа поддержки отечественных авиапроизводителей рассчитана на два года. По мнению авторов проекта, это повысит спрос на российские самолеты и позволит до 2022 года ввести в эксплуатацию еще 59 новых самолетов, разработанных компанией «Гражданские самолеты Сухого».

Среднемагистральный самолет «Сухой Суперджет 100», вмещающий до 100 пассажиров, рассчитан на региональные маршруты. По словам Синицкого, внутренние перелеты можно условно разделить на две категории.

Первая — деловая, главное направление — Москва. Этими перелетами пользуются люди, которые летят в столицу и обратно исключительно по служебной необходимости. Вторая категория — «отпускная». Основное направление — юг страны: Крым и Черноморское побережье Кавказа.

Председатель редакционного совета портала «Авиатранспортное обозрение» считает, что новые авиалайнеры будут востребованы на этих направлениях, а также на новых авиамаршрутах внутреннего туризма.

«Когда эти факторы будут развиваться, тогда и «Суперджет» будет более востребованным самолетом, — утверждает Алексей Синицкий. — А поддержка государства поможет сделать этот лайнер более популярным у российских авиаперевозчиков. Если какая-то компания и колебалась, брать ей это самолет или нет, то сейчас эти сомнения будут нивелированы».

В свою очередь, ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Андрей Крамаренко настроен более пессимистично. Он считает, что данная модель самолета не очень перспективна для внутреннего рынка авиаперевозок.

«Ниша «Суперджета» в нашей стране была насыщена еще несколько лет назад. В России сейчас нет такого спроса на региональные перевозки в том масштабе, чтобы еще ввести дополнительно новые 59 авиалайнеров «Сухого». Этот спрос стимулируется искусственно через субсидирование. В какой-то степени, это пока работает», — считает Крамаренко.

По мнению эксперта, разрабатывая новую программу поддержки отечественного авиапрома, Минпромторгу следует учитывать не только экономическую ситуацию в стране. Сегодня на развитие рынка внутренних авиаперевозок влияет еще новый фактор — коронавирусный. Введение в некоторых регионах ограничений на поездки или дополнительных требований к авиапассажирам, таких как наличие отрицательного теста на COVID-19, бьет как раз по внутренним авиаперелетам, считает Андрей Крамаренко.

«Требование предъявить тест на границе региона само по себе сильно увеличивает издержки на авиаперелет. И это, естественно, отрицательно влияет на спрос. Я так понимаю, это сейчас будет самой популярной мерой по контролю над распространением коронавирусной инфекции», — утверждает собеседник ФАН.

В России на декабрь 2020 года в эксплуатации находятся 117 самолетов «Сухой Суперджет 100». Самыми крупными эксплуатантами продукции компании «Гражданские самолеты Сухого» являются авиакомпании «Аэрофлот», «Азимут» и «Ямал».

Примечательно, что парк «Азимута» целиком состоит из этих лайнеров. Корреспондент ФАН пытался узнать мнение авиаперевозчиков о том, насколько эффективной, на их взгляд, будет предложенная Минпромторгом программа поддержки отечественного авиапрома, но на запросы и звонки в пресс-службах «Азимута» и «Ямала» так никто и не ответил.

«Сухой Суперджет 100» — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3–4,5 тыс. километров. В марте 2020 года был одобрен контракт на использование «Сухой Суперджет 100» для миротворческих миссий ООН.