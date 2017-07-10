141-я годовщина со дня рождения Сталина: кем он был – великим вождем или диктатором

«Знаете, я сейчас нахожусь в Москве. Мы возложили венок к бюсту Сталина. Было очень много людей. Кстати, возле его бюста всегда лежат живые цветы.



Вы знаете, я не принадлежу к тем участникам коммунистического движения, которые склоны ставить Сталина на высокий пьедестал и говорить о том, что у него не было никаких ошибок, недостатков и решений негативного порядка. Я считаю, что Сталин – сложная и противоречивая фигура.



Нельзя сказать, что все, кто придерживается такой точки зрения, являются плохими, глупыми и неблагодарными. Знаете, для каждой советской семьи сталинское время по-разному обернулось.



Но я, как историк и политический деятель, могу сказать, что вся особенность личности Сталина заключается в том, что ему довелось управлять страной в очень сложное время. Конечно, приходилось принимать очень непопулярные, жестокие и вынужденные решения. Может, он и сам их не хотел принимать.



Но кто в то время был партнером Сталина? С кем ему приходилось играть за одним карточным столом? Это Гитлер, Черчилль, Чан Кайши, Муссолини, Трумэн, Франко. Что это за люди? На них клейма ставить негде. Они были готовы бросать свои страны в агонию мировой войны и не жалеть чужие. В свою очередь Сталин не хотел вступать в войны, намеревался сделать из СССР развитую страну. Для этого он прилагал очень много усилий. Но было и много несогласных с его политикой. Поэтому он был вынужден это движение подавлять», — сказал собеседник ФАН.