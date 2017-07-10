141-я годовщина со дня рождения Сталина: кем он был – великим вождем или диктатором

Будущий вождь начал активно работать с Лениным, которому импонировала решительность, смелость грузинского революционера. Сразу после Октябрьской революции Ленин, возглавивший правительство, назначил Сталина наркомом по делам национальностей в Совете народных комиссаров.
Через некоторое время Сталин стал активным участником гражданской войны. В конфликте он проявил свои недюжинные способности в качестве управленца, свои лидерские качества.
К концу гражданской войны Ленин уже был неизлечимо болен – вся власть в стране оказалась руках Иосифа Сталина. Он начал проводить реформы по своему усмотрению.
Советский Союз в этот период был аграрной страной. Первый удар власти пришелся на крестьянство – начали создавать колхозы. Если беднякам и середнякам это было даже выгодно, то для зажиточных крестьян такая политика государства стала гибельной. Кулаков, их приспешников и тех, кто был просто не согласен с политикой партии, отправляли в ссылку. Там они строили дороги, промышленные предприятия, возводили новые города.
За годы первых пятилеток в стране было построено более пяти тыс. предприятий. Наиболее значимые — ДнепроГЭС, автомобильные заводы в Москве и Нижнем Новгороде, тракторные заводы в Волгограде, Ростове-на-Дону, Челябинске, Харькове, предприятия металлургии в Магнитогорске и Кузнецке. По объему промышленного производства в конце 30-х гг. СССР вышел на второе место в мире (после США). Была преодолена зависимость страны от импорта машин.
Вместе с промышленным перевооружением была завершена и коллективизация.
Силой выбив из деревни самых трудоспособных жителей, советские руководители сделали огромную ошибку. Наступил голод. Его причиной была не только засуха и неурожай, но и отсутствие толковых работников в селе. Только через несколько лет государство оправилось от этих перекосов – колхозники смогли обеспечивать страну продуктами питания.