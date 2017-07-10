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21 декабря
141-я годовщина со дня рождения Сталина: кем он был – великим вождем или диктатором
Иосиф Сталин – одна из самых противоречивых фигур в истории России. Вокруг советского вождя по-прежнему кипят ожесточенные дискуссии. Одни считают его выдающимся политиком, приведшем страну к победе в Великой Отечественной войне. Другие – тираном, во время правления которого проходили репрессии. ФАН подготовил материал к 141-й годовщине со дня рождения Сталина, в котором расскажет о его жизненном пути.
Детство и юность
Настоящая фамилия Иосифа Виссарионовича Сталина – Джугашвили. Он родился в небольшом городке Гори (Грузия) 21 декабря 1879 года. Он был третьим, но единственным выжившим ребенком в семье: его старшие брат и сестра умерли еще в младенчестве.

Сосо, как называла мать будущего правителя СССР, был физически крепким, однако имел некоторые дефекты развития – два пальца на левой ноге срослись от рождения, кожа на лице и спине имела повреждения из-за оспы. Когда Сталину было семь лет, он получил серьезную травму левой руки. Функция конечности была нарушена навсегда – рука не могла полностью разгибаться.

В 1894-м Иосиф Виссарионович окончил Горийское духовное училище и поступил в Тбилисскую православную семинарию. Его мама, Екатерина Георгиевна, хотела, чтобы он стал священником. Но ее надежды не увенчались успехом.
Сосо Джугашвили — ученик Тифлисской духовной семинарии (1894). Фото: Wikimedia.
Сталин вырос уличным баловнем и большую часть свободного времени проводил не в церкви, а в компании местных хулиганов. Под влиянием марксистов включился в революционное движение. В нелегальном кружке изучал труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, Г. В. Плеханова.
«В революционное движение я вступил с 15-летнего возраста, когда связался с подпольными группами русских марксистов, проживавших тогда в Закавказье. Эти группы имели на меня большое влияние и привили мне вкус к подпольной марксистской литературе», — отметил Сталин в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом.
Учеба давалась Иосифу так легко, что он даже не считал нужным ходить на лекции. Руководство семинарии было возмущено таким отношением, поэтому окончить учебное заведение Сталину не довелось – его отчислили за прогулы. Священника из него не получилось, зато бывшему семинаристу вручили свидетельство, дающее право на преподавание в начальных училищах.

Нужно было как-то зарабатывать на жизнь. Иосиф сначала занимался репетиторством, позже стал служить в Тифлисской физической лаборатории, где ему предложили место вычислителя-наблюдателя.
Революционная деятельность
К началу XX века Джугашвили стал авторитетным революционером. Активно занимался пропагандой марксистских взглядов, укрепляя свои позиции в обществе. С 1898-го – член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).

Находясь в социал-демократической группе «Месаме-даси», вел пропаганду марксистских идей среди рабочих Тбилисских железнодорожных мастерских. Руководя работой Кавказского союзного комитета РСДРП, Иосиф стал активным участником революции 1905-1907 гг.

В это же время он познакомился с Владимиром Лениным и другими революционерами. Путь к власти был непрост – пришлось забыть о спокойной жизни, строительстве карьеры. Молодого революционера неоднократно арестовывали, отправляли в ссылки, тюрьмы.

Иосиф был настолько ловок и изворотлив, что ему всегда удавалось бежать из тюрьмы. У него было много псевдонимов — Коба, Чижиков, Иванович, Сосело. Однако в 1912-м он решил окончательно расстаться с фамилией, полученной при рождении. Он стал жить под фамилией Сталин.

К власти в стране пришло временное правительство, и Сталин переехал в Петроград. Там получил пост главного редактора газеты «Правда». Позже вышла статья Иосифа Виссарионовича «О войне» с критикой временного правительства.

Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) в 1902 году. Снимок сделан Батумским областным жандармским управлением.
Фото: Wikimedia.
Будущий вождь начал активно работать с Лениным, которому импонировала решительность, смелость грузинского революционера. Сразу после Октябрьской революции Ленин, возглавивший правительство, назначил Сталина наркомом по делам национальностей в Совете народных комиссаров.

Через некоторое время Сталин стал активным участником гражданской войны. В конфликте он проявил свои недюжинные способности в качестве управленца, свои лидерские качества.

К концу гражданской войны Ленин уже был неизлечимо болен – вся власть в стране оказалась руках Иосифа Сталина. Он начал проводить реформы по своему усмотрению.

Советский Союз в этот период был аграрной страной. Первый удар власти пришелся на крестьянство – начали создавать колхозы. Если беднякам и середнякам это было даже выгодно, то для зажиточных крестьян такая политика государства стала гибельной. Кулаков, их приспешников и тех, кто был просто не согласен с политикой партии, отправляли в ссылку. Там они строили дороги, промышленные предприятия, возводили новые города.

За годы первых пятилеток в стране было построено более пяти тыс. предприятий. Наиболее значимые — ДнепроГЭС, автомобильные заводы в Москве и Нижнем Новгороде, тракторные заводы в Волгограде, Ростове-на-Дону, Челябинске, Харькове, предприятия металлургии в Магнитогорске и Кузнецке. По объему промышленного производства в конце 30-х гг. СССР вышел на второе место в мире (после США). Была преодолена зависимость страны от импорта машин.

Вместе с промышленным перевооружением была завершена и коллективизация.

Силой выбив из деревни самых трудоспособных жителей, советские руководители сделали огромную ошибку. Наступил голод. Его причиной была не только засуха и неурожай, но и отсутствие толковых работников в селе. Только через несколько лет государство оправилось от этих перекосов – колхозники смогли обеспечивать страну продуктами питания.
Ленин и Сталин. Фото: Wikimedia Commons. Автор: М. И. Ульяновa .
Глава СССР
К 1940 году Иосиф Сталин стал единым правителем Советского Союза. Никто не станет спорить, что он был сильным руководителем. Он отличался высокой продуктивностью и нечеловеческой работоспособностью. Сталин был отличным лидером, которому удавалось вести за собой людей и нацеливать народ на решение необходимых задач.

Главная особенность вождя – молниеносно принимать решения по главным вопросам, которые находились на повестке дня. Он находил время контролировать все процессы, которые происходили в стране.

Биография Сталина изучается по сей день. Несмотря на его жесткие методы властвования, деятельность Иосифа высоко оценивается экспертами. Как ни крути – благодаря Сталину Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне, в стране быстро развивалось сельское хозяйство, прошел сложный процесс индустриализации. Интересный факт: американский журнал «Таймс» дважды, в 1939 и в 1943 годах, присуждал Сталину звание «Человек года». Этот период стал самым важным в биографии Сталина.
Сталин за работой. Фото: Wikimedia Commons. Автор: Bundesarchiv, Bild 183-R80329 / CC-BY-SA 3.0.
Великая Отечественная
22 июня 1941 года, начало Великой Отечественной войны, Сталин встретил во главе советского правительства и партии большевиков. Вскоре он возглавил созданный на время войны чрезвычайный орган управления, обладавший всей полнотой власти в СССР – Государственный комитет обороны (ГКО). Высшим исполнительным органом ГКО по оперативно-стратегическому руководству вооруженной борьбой была Ставка верховного главнокомандования (первоначально – Ставка главного командования). Председателем Ставки был Сталин.

В период Великой Отечественной войны Сталин не раз подтвердил свои выдающиеся организаторские способности. Например, эвакуация предприятий проходила организованно. А сами заводы вывозились не в «голое поле», а в заранее подготовленные места с подведенными коммуникациями. Они сразу же начинали давать продукцию.

3 июля 1941 года Сталин выступил по радио с обращением к советскому народу, к бойцам Красной армии и Военно-морского флота. В этом историческом выступлении он дал глубокий анализ происходящим событиям и определил задачи армии и народа в защите Родины.

Сталин - Герой СССР. Фото: Wikimedia Commons. Автор: Soviet Calendar 1947 / Public Domain.
Не стоит забывать, что СССР столкнулся на тот момент с самой мощной армией мира, закаленной в боях, имеющей – с учетом всей объединений под нацистским флагом Европы – преимущество в личном составе и вооружениях. Советские войска в этих условиях бились храбро и самоотверженно. К концу 1941 года удалось полностью сорвать планы Гитлера о молниеносной войне, на которую Германия делала главный упор.

Не оправдались расчеты немецко-фашистских стратегов и на создание всеобщей коалиции против СССР и на его изоляцию, на непрочность советского строя и тыла, на слабость Красной армии и Красного флота. Советская промышленность постоянно увеличивала выпуск вооружений, ликвидировав в ходе войны превосходство врага в боевой технике.

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой был решающим военным событием. Дальнейшие победные сражения Красной армии – под Сталинградом, на Курской дуге, прорыв блокады Ленинграда, а также взятие самого Берлина – были достигнуты при непосредственном участии Сталина в их разработке.

8 мая 1945 года представителями германского верховного командования был подписан в Берлине акт о безоговорочной капитуляции. В ознаменование Победы 9 мая Иосиф Виссарионович Сталин выступил с обращением к народу по радио:
Личная жизнь
У Сталина было две жены. Первая – Екатерина Сванидзе, которая умерла в 1907 году, через год после регистрации брака.

У пары родился сын Яков (1907–1943). Его судьба была нелегкой. Во время Великой Отечественной войны Яков попал в плен. Существует мнение, что Сталин отказался от предложения немцев обменять своего сына на фельдмаршала Паулюса.

Только через 14 лет Сталин вновь решился на брак – с Надеждой Аллилуевой, которая была моложе его на 23 года. Вторая жена родила Сталину сына Василия и взяла на себя воспитание его первенца. В 1925 году в семье родилась дочь Светлана. В 1932 году Надежда Аллилуева ушла из жизни. После этого вождь больше никогда не женился.

Иосиф Сталин прочитывал до 500 страниц в день, даже на отдыхе.
Фото: РИА Новости.
Смерть Сталина
Смерть Иосифа Сталина наступила 5 марта 1953 года. По официальной версии медиков, правитель СССР умер в результате кровоизлияния в мозг. После вскрытия было установлено, что он в течении жизни перенес на ногах несколько ишемических инсультов, что привело к серьезным проблемам с сердцем.

Советские граждане узнали о смерти Сталина только 6 марта – об этом было объявлено по радио и напечатано в газетах. По случаю кончины был объявлен трехдневный траур. Кинотеатры и другие увеселительные заведения не работали, все развлекательные мероприятия в стране отменили.

Для прощания с вождем потянулись люди. Колонный зал Дома союзов буквально утопал в венках: их были даже не сотни – тысячи. Все крупные предприятия и ведомства в обязательном порядке присылали траурный венок.

Не оставались в стороне и зарубежные делегации, которые начали прибывать в Москву. В основном это были представители стран, где уже установился социалистический режим. Присутствовала китайская делегация, которую возглавлял Чжоу Энлай — правая рука Мао Цзэдуна (Мао отправил личный венок, отдельно от китайской компартии). Правительство Франции 7 марта распорядилось приспустить флаги на зданиях военных учреждений и военных судах. В The Manchester Guardian появилось знаменитое утверждение: «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с ядерными реакторами». Позднее это изречение приписали Черчиллю.

Кадр из фильма «Прощание со Сталиным».
Забальзамированное тело Сталина было помещено в Мавзолей, рядом с Лениным. Через восемь лет на съезде КПСС было принято решение перезахоронить революционера в могилу у Кремлевской стены.

Мозг вождя был извлечен и передан на хранение в Институт мозга. В те времена мозги членов Политбюро, крупных ученых и научных деятелей в обязательном порядке передавались на хранение в этот институт. Ученые исследовали их на предмет отличий от мозга обычных людей.

В рамках короткой статьи невозможно раскрыть весь путь вождя – для этого и сотни книг будет недостаточно. Эта статья – попытка напомнить о человеке, который внес большой вклад в развитие России.

В марте социологи «Левада-центра» провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Сталина. Его роль в жизни страны положительно оценили 70% россиян (52% — скорее положительной, 18% — целиком положительной). Лишь 19% опрошенных оценили ее отрицательно (14% — скорее отрицательно, 5% — целиком отрицательно). Затруднились ответить на этот вопрос 11%. Это рекорд за все годы соответствующих исследований.

Мнение современников
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, член партии КПРФ Дмитрий Новиков в интервью ФАН сообщил, что невозможно смотреть в будущее, не обращаясь к прошлому.
«Традиционно человечество, размышляя о будущем, апеллирует к прошлому. Потому что нет никаких других способов выявить закономерность развития человеческого общества и попробовать спрогнозировать будущее. Если мы возьмем историю России, то мы не увидим ни одного более значимого, столь крупного социал-экономического взлета, который был достигнут после Октябрьской революции.

Та модернизация, которая была проведена в период от окончания Первой мировой войны до начала Второй мировой войны, прочно связана с именами Ленина и Сталина. Неслучайно мы называем этот период ленинско-сталинской модернизацией.

Ленин велик тем, что, будучи великим теоретиком и ученым, оказался выдающимся практиком, который своей деятельностью на посту главы советского правительства доказал справедливость марксистской теории. То, что это не абстрактная и отстраненная от жизни философия. Она совершенно применима в современной жизни, а также способна преобразовывать социальную жизнь», — уверяет собеседник ФАН.
Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Георгиевич Новиков. Фото: Duma.gov.ru/Государственная Дума РФ.
Дмитрий Новиков считает, что Сталин создал мощное государство, которое не только выстояло после удара нацисткой Германии, но и уничтожило фашизм, несмотря на то, что на Гитлера работала вся Европа.
«Сталину пришлось принять ленинскую эстафету по строительству социалистического общества. Это совершенно уникальный исторический опыт первопроходцев. Не было никаких подсказок на пусти строительства подобного общества, хотя все большевики хорошо знали историю своей страны и мира. Приходилось делать все с нуля. Величие Сталина состоит в том, что он обеспечил максимально высокий темп развития нашей страны, который привел к взлету Советского Союза, создав условия для его выживания в смертельной схватке с фашизмом.

Не нужно забывать, что война с нацизмом – не просто схватка с отдельно взятой Германией. К моменту нападения на СССР Гитлер покорил фактически всю континентальную Европу. Непокоренной оставалась только Великобритания, а все остальные страны были либо завоеваны Гитлером, либо являлись его союзниками.

Наш народ оказался по-настоящему великим и способным к сопротивлению. Воля к победе и сопротивлению может быть только в том случае, если будет собрана в кулак», —отметил собеседник ФАН.
Противоречивая фигура
Первый секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в комментарии ФАН рассказал, что у бюста Сталина на Красной площади круглый год лежат свежие цветы.
«Знаете, я сейчас нахожусь в Москве. Мы возложили венок к бюсту Сталина. Было очень много людей. Кстати, возле его бюста всегда лежат живые цветы.

Вы знаете, я не принадлежу к тем участникам коммунистического движения, которые склоны ставить Сталина на высокий пьедестал и говорить о том, что у него не было никаких ошибок, недостатков и решений негативного порядка. Я считаю, что Сталин – сложная и противоречивая фигура.

Нельзя сказать, что все, кто придерживается такой точки зрения, являются плохими, глупыми и неблагодарными. Знаете, для каждой советской семьи сталинское время по-разному обернулось.

Но я, как историк и политический деятель, могу сказать, что вся особенность личности Сталина заключается в том, что ему довелось управлять страной в очень сложное время. Конечно, приходилось принимать очень непопулярные, жестокие и вынужденные решения. Может, он и сам их не хотел принимать.

Но кто в то время был партнером Сталина? С кем ему приходилось играть за одним карточным столом? Это Гитлер, Черчилль, Чан Кайши, Муссолини, Трумэн, Франко. Что это за люди? На них клейма ставить негде. Они были готовы бросать свои страны в агонию мировой войны и не жалеть чужие. В свою очередь Сталин не хотел вступать в войны, намеревался сделать из СССР развитую страну. Для этого он прилагал очень много усилий. Но было и много несогласных с его политикой. Поэтому он был вынужден это движение подавлять», — сказал собеседник ФАН.
Черчилль, Рузвельт и Сталин. Фото: Wikipedia.org. Автор: Library of Congress, Franklin D. Roosevelt Library &amp; Museum.
Политик считает, что Сталин является одним из самых талантливых и прогрессивных политиков не только России, но и мира. Поскольку он получил слабую страну, из которой сделал сильное государство.
«Что Сталин значил для России? Сталин был великим революционером в том смысле, что страна во время его правления прогрессировала. Произошли ликвидация безграмотности, индустриализация, за которую пришлось заплатить коллективизацией. Люди не хотели работать на государство, а хотели жить для себя. Сталину пришлось все это ломать через колено. Поэтому много осталось недовольных.

Но в масштабах истории, когда все измеряется не судьбой отдельного человека, а жизнями миллионов, Сталин является одним из самых талантливых и прогрессивных политиков не только нашей страны, но и мира. Он получил слабую страну, а оставил после себя государство с высоким о себе мнением, с которым считался весь мир.

Кроме того, он – единственный, кто смог противостоять фашизму. Созданный им тоталитарный режим смог не только противостоять нацизму, но и победить его, тогда как демократические страны Европы не смогли перед ним устоять. Кроме того, Сталин стал символом антифашистской борьбы для всего мира. Кстати, сегодня он им и остается», — заявил он.
Первый секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.
Сергей Малинкович отметил, что не считает Сталина виновным в репрессиях. Однако это не снимает вины с советского вождя за его другие поступки.
«Сталин сумел воплотить в жизнь мечту Маркса, Энгельса, Ленина и всего нашего народа, создав страну, которая стала моральным маяком и начала влиять на мировую политику. Фактически он создал альтернативную модель развития мира.

Очень жаль, что он в конце своей жизни допустил два постыдных явления – «Ленинградское дело» и «Дело врачей». Кроме того, я считаю, что Сталина нельзя обвинять в событиях, которые происходили с 1937 по 1938 годы, поскольку все, кто принимал в этом участие, впоследствии сами были репрессированы.

Напомню, что Берия пытался разобраться в этом. Относительно репрессий – в значительной степени миф. Мы точно знаем цифру репрессированных (ее знал и Хрущев) – 4 млн человек за все время – с 1918 года по 1953 год. Это и война, власовцы и бандеровцы», — заявил он.
Первый секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «Коммунисты России», резюмируя свой комментарий, добавил, что, скорее всего, Русская православная церковь канонизирует Сталина.
«Сталина при всех его недостатках нельзя упрекнуть в том, что он хотел нажиться на стране. За это его люди любят и помнят. Я хочу закончить свой комментарий тем, что, скорее всего, Сталин будет канонизирован. В этом я абсолютно уверен. Русская православная церковь рано или поздно к этому придет.

Также я уверен, что скоро во многих городах России появятся памятники Сталину. Люди будут говорить, что он был жестоким и суровым правителем, который сделал для России столько, что не увековечить память о нем просто невозможно», — резюмировал Сергей Малинкович.