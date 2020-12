Четыре сценария, которые позволят Трампу еще четыре года оставаться президентом США

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа уверен, что действующий президент одержал победу на выборах 2020 года. Однако победа Трампа была украдена в результате массовых фальсификаций на президентских выборах в США, считают его сторонники. Об этом говорится в статье: «Президент Трамп написал в Twitter о фейковых новостях по поводу введения военного положения. Это говорит, что у него в запасе, возможно, есть несколько вариантов [как остаться у власти]», опубликованной в издании The Gate Way Pundit.

Фейки о военном положении в США

За минувшие выходные ведущие американские либеральные издания опубликовали десятки статей по поводу якобы готовящегося введения в США военного положения. CNN, Bloomberg, The Washington Post, The New York Times и другие влиятельные медиа выпустили панические публикации, что президент Дональд Трамп якобы прорабатывает план введения военного положения в США под предлогом необходимости разоблачения массовых фальсификаций на президентских выборах 2020 года и наказания виновных. Издания утверждали, что Трамп по совету своего давнего союзника — отставного генерала и бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и юриста Сидни Пауэлл планирует привлечь вооруженные силы к расследованию преступлений, связанных с итогами выборов, и подавлению возможных протестов.

Некоторые СМИ, в частности, Newsweek, заподозрили Трампа в попытке введения диктатуры и уничтожения американской Конституции. Журнал Atlantic дошел до того, что обвинил Трампа в безумии и потере связи с реальностью.

Публикации вызвали настолько бурный ажиотаж в Америке и в мире, что о возможности введения в США военного положения высказались представители американского генералитета и сам президент. По заявлениям председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, военного министра Райана Маккарти и начальника штаба сухопутных войск Джеймса Макконвила вооруженные силы США не будут вмешиваться в споры, касающиеся итогов президентских выборов.

Трамп прокомментировал известия о планируемом военном положении словами — «фальшивые новости». Тем не менее, в запасе у Трампа еще имеется несколько возможностей для доказательства своей правоты и сохранения власти.

Четыре варианта сохранения Трампом власти

Первое. Президент может распорядиться конфисковать машины для голосования Dominion Voting Systems, чтобы провести их экспертизу с целью проверки надежности и исправности. В настоящий момент администрации ключевых штатов, где использовались эти машины, отказываются провести комплексный анализ этих устройств. Если выяснится, что машины для голосования были использованы для фальсификации выборов, это может стать основанием для пересмотра результатов голосования.

Второе. Президент имеет право надавить на новое руководство Министерства юстиции США для экстренного расследования всех известных фактов нарушений и фальсификаций. Предыдущий министр юстиции Уильям Барр публично отказывался от тщательного расследования этих подозрений и уверял, что никаких фактов фальсификаций не выявлено.

Третье. Президент имеет возможность отдать приказ о расследовании нелегальной деятельности главы Facebook Марка Цукерберга, который подозревается в передаче 500 млн долл. либеральным группам, связанным с соперником Трампа — демократом Джо Байденом.

Четвертое. Президент при помощи министра юстиции обладает полномочиями назначить специального прокурора для всестороннего анализа свидетельств фальсификации и для проверки подлинности QR-кодов на бюллетенях. Однако следует понимать, что все действия Трампа неизбежно натолкнутся на противодействие со стороны либеральных элит и радикальных левых групп. Даже если президенту удастся доказать подделку итогов выборов и существование заговора против себя, — гражданский конфликт неизбежен. Встает вопрос — хватит ли у Трампа решимости пойти на это?

Удастся ли Сидни Пауэлл переломить исход выборов в пользу Трампа

По слухам, распространяемым либеральными СМИ, Трамп собирается назначить свою сторонницу Сидни Пауэлл на пост специального прокурора для расследования нарушений на президентских выборах 2020 года. Известно, что Пауэлл отличается крайне категоричным мнением относительно исхода президентских выборов. Выступая на различных консервативных каналах, Пауэлл утверждала, что с помощью машин для голосования Dominion Voting Systems у Трампа были украдены миллионы голосов.

Заговор либеральных СМИ

На основных американских телеканалах (Fox News, CNN, CBS, ABC, NBC) по-прежнему отказываются допускать до эфира членов избирательного штаба Трампа и его юристов. Более того, в одной из главных американских газет The Washington Post вышла статья с призывом ко всем журналистам Америки — прекратить освещать действия Трампа и начать замалчивать его слова. По мнению автора статьи, Трамп «токсичен» и представляет опасность для американской демократии, именно поэтому все американские СМИ должны объявить ему бойкот.

Впрочем, отношение СМИ — самое малое, что волнует Дональда Трампа в настоящий момент. За четыре года президентства Трампа именно либеральные американские медиа оказались его главными врагами, которые годами распространяли о президенте нелепые слухи, небылицы и клеветнические измышления.