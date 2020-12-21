Дизайнер оценил свадебное платье Лизы Арзамасовой

Москва, 21 декабря. Дизайнер Сергей Никулин оценил свадебный наряд звезды сериала «Папины дочки» Елизаветы Арзамасовой во время ее бракосочетания с фигуристом и продюсером Ильей Авербухом. В разговоре с корреспондентом издания Teleprogramma.pro эксперт поставил наряду девушки высший балл.

Елизавета Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Илью Авербуха 20 декабря. Свадебная церемония прошла тайно. На торжестве актриса была в нежно-голубом цвета платье в пол с драпировкой. Наряд подчеркивает фигуру красавицы-невесты и открывает ее плечи. О романе знаменитостей стало известно еще летом. Тогда влюбленных заметили вместе в кафе. Позднее пара призналась, что их связывает не просто дружба.

Дизайнер Сергей Никулин высоко образ Лизы Арзамасовой. С его точки зрения, девушка выбрала очень удачный наряд — лаконично, практично и минималистично.

«Так как haute couture «умирает» как направление, и платья этой категории можно видеть только на невестах арабских шейхов и членах королевской семьи, то и свадебная мода также упрощается и стремится к минимализму и лаконичности», — объяснил Сергей Никулин.

Он обратил внимание на то, что «существуют и пышные, «богатые» платья, хотя они уже отжили свои самые лучшие дни и в основном все стремится к практичности и лаконичности, как в фасоне, так и в цвете».

Ранее российский психолог, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов рассказал ФАН, может ли повлиять серьезная разница в возрасте на семейное счастье. Он прокомментировал новость о свадьбе Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха.