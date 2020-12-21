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Дизайнер оценил свадебное платье Лизы Арзамасовой

Дизайнер оценил свадебное платье Лизы Арзамасовой

Москва, 21 декабря. Дизайнер Сергей Никулин оценил свадебный наряд звезды сериала «Папины дочки» Елизаветы Арзамасовой во время ее бракосочетания с фигуристом и продюсером Ильей Авербухом. В разговоре с корреспондентом издания Teleprogramma.pro эксперт поставил наряду девушки высший балл.

Елизавета Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Илью Авербуха 20 декабря. Свадебная церемония прошла тайно. На торжестве актриса была в нежно-голубом цвета платье в пол с драпировкой. Наряд подчеркивает фигуру красавицы-невесты и открывает ее плечи. О романе знаменитостей стало известно еще летом. Тогда влюбленных заметили вместе в кафе. Позднее пара призналась, что их связывает не просто дружба. 

Дизайнер Сергей Никулин высоко образ Лизы Арзамасовой. С его точки зрения, девушка выбрала очень удачный наряд — лаконично, практично и минималистично.

«Так как haute couture «умирает» как направление, и платья этой категории можно видеть только на невестах арабских шейхов и членах королевской семьи, то и свадебная мода также упрощается и стремится к минимализму и лаконичности», — объяснил Сергей Никулин.

Дизайнер оценил свадебное платье Лизы Арзамасовой

Он обратил внимание на то, что «существуют и пышные, «богатые» платья, хотя они уже отжили свои самые лучшие дни и в основном все стремится к практичности и лаконичности, как в фасоне, так и в цвете».

Ранее российский психолог, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов рассказал ФАН, может ли повлиять серьезная разница в возрасте на семейное счастье. Он прокомментировал новость о свадьбе Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха.

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