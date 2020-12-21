Худрук рассказал о реакции врачей на пьесу про коронавирус

Тюмень, 21 декабря. Руководитель молодежного театрального центра «Космос» Илья Титов рассказал ФАН о премьере пьесы «Сатурация», состоявшейся 20 декабря. Произведение молодого петербургского драматурга Элины Поповой основано на историях врачей, работающих в красной зоне во время пандемии COVID-19.

Титов рассказал ФАН, что пьеса о коронавирусе выросла из социального проекта «Спасибо, доктор!», запущенного при поддержке правительства Тюменской области. Каждый желающий мог оставить послание на сайте, чтобы поблагодарить или поддержать врачей и медсестер.

Худрук обратил внимание на возрастающее количество посланий и решил использовать их в качестве материала для драматического произведения.

«Количество историй на сайте росло, за обычными словами благодарности стали вырисовываться очень непростые ситуации и пережитые испытания, — вспоминает Титов. — Постепенно их число дошло до такого значения, что стало документальным источником для пьесы. Театр здесь выступает как некая терапия, которая помогает трансформировать пережитое».

В качестве автора Илья Титов выбрал молодого театрального драматурга Элину Попову. В прошлом они уже работали вместе над другим проектом социальной направленности.

На премьере присутствовало только 30 зрителей, так как зал не мог принять больше людей из-за коронавирусных ограничений. Но художественный руководитель центра остался доволен результатом.

«Самое главное, что присутствовали те, про кого написана эта пьеса: врачи, герои собранных историй, — отметил Титов. — Публика тепло приняла пьесу и пережила широкий спектр эмоций, поскольку каждая история легко проецируется на любого из нас. Финал пьесы многих растрогал».

Зрители, по словам Титова, отметили реалистичность и трогательность пьесы.

«Многие узнали себя и своих пациентов, — сообщил худрук центра. — Их порадовало, что пьеса понятна каждому, легко написана и не приукрашена».

Пьеса Элины Поповой — не единственное художественное произведение в России, вдохновленное темой коронавируса. В мае 2020 года писатель Евгений Водолазкин выпустил пьесу «Сестра четырех» о жизни больничной палаты во время пандемии.