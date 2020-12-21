Депутат Менделевич предложил внедрить в России систему лекарственного страхования

Москва, 21 декабря. Дефицита лекарств в России можно избежать в случае внедрения системы лекарственного страхования. Об этом в интервью ФАН заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

«У нас до сих пор нет системы лекарственного страхования. К тому же есть проблемы с отпуском препаратов, так как Минздрав России пару лет назад отменил действие списка рецептурных и нерецептурных препаратов, рекомендуя ориентироваться только на инструкции к лекарствам», — сказал он.

Парламентарий добавил, что инструкция не является законодательным документом. В итоге привлечь аптеку или покупателя за нарушение достаточно сложно, уточнил он.

Депутат также отметил, что многие россияне покупают препараты впрок, хотя у каждого из них ограниченный срок годности.

«Сложность только в том, когда Минздрав начнет рассматривать вопрос создания и внедрения системы лекарственного страхования. Тогда многих проблем на амбулаторном уровне можно было бы избежать», — считает Менделевич.

Напомним, ранее эксперты Всероссийского союза пациентов составили список из 42 лекарственных препаратов, на которые в России наблюдается дефицит в последние несколько месяцев.

Так, в дефиците оказались жизненно важные лекарства для лечения онкобольных, а также пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, ревматическими заболеваниями, первичным иммунодефицитом и другими заболеваниями. Ряд этих препаратов рекомендован для лечения коронавируса.