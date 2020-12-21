Сомнолог дал совет по выбору будильника

Утренний подъем — сложная задача для многих людей. Для тех, кто с трудом встает по утрам, существует огромное количество будильников — и летающие, и прыгающие, и с громкой мелодией, и светящиеся. Кандидат психологических наук, доцент, сомнолог Алексей Мелехин рассказал ФАН, как выбрать подходящий будильник.

По словам эксперта, любой будильник вмешивается в структуру сна. При этом резкое вмешательство может быть стрессом для организма. Мелехин рекомендовал обратить внимание на световые будильники.

«Лучше выбирать световой будильник. Сейчас появились будильники, которые не только издают звук, но и издают теплый свет. Мерцающее освещение позволяет с самого утра не вырабатывать гормоны стресса и лучше вставать. Что касается звуков, то дело не в самой мелодии. Главное, чтобы она не вызывала вздрагивание», — объяснил сомнолог.

Кроме того, специалист объяснил, почему вредно ставить несколько будильников. По его словам, если человек не просыпается от одного будильника, то это неправильный будильник.

«Будильник должен быть только один. Если вы утром вечно переставляете будильник, то это значит, что этот будильник не годится. Нужно подобрать такой стимул, такой звук, который будет вызывать некое пробуждение», — добавил Мелехин.

Эксперт также оценил рекомендацию оставлять будильник подальше от кровати, чтобы для его выключения приходилось вставать.

«В современных реалиях это неэффективно. Человек все равно встает, выключает будильник и дальше досыпает. Но во время этого поднимается давление, появляется тревога. И человек, вставая с таким квестом, с самого утра может испытывать раздражительность, тревогу, гневливость. Лучше так подобрать будильник, чтобы он был один и оптимальный, а не пять», — заключил Мелехин.

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