Академик РАН Береговых объяснил, почему у «Спутник V» нет побочных эффектов

Академик РАН, заместитель академика-секретаря Отделения медицинских наук РАН Валерий Береговых считает, что у российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нет побочных эффектов потому, что российские вирусологи уже давно обратили внимание на опасность этой вирусной платформы и имеют успешный опыт борьбы с ней. В отличие от западных ученых, которые только с пандемией COVID-19 серьезно начали ей заниматься.

«У нас пока не было выявлено побочных эффектов. У «Pfiser» побочные эффекты были. Это же доступная информация, если бы побочные эффекты были, мы бы уже узнали. Все, что касается нас, под лупой все рассматривается, так что у нас побочных эффектов пока нет. А у «Pfizer» есть», — заявил Валерий Береговых в эфире медиацентра «Патриот» в ходе онлайн-конференции на тему: «Массовая вакцинация россиян. Как победить страх перед прививкой?».

По словам академика РАН, российские вирусологи ищут способы борьбы с коронавирусами с начала 2000 годов.

«Наш академик Гинцбург говорит: ребята, это платформа, мы уже все наладили», — напомнил Валерий Береговых.

Успех российских ученых определяется также тем, что в нашей стране, отметил эксперт, сохранилась советская школа вирусологии, которая имеет большой опыт борьбы с вирусными заболеваниями.

«У нас есть научная школа, где мы лидируем. Почему у нас первые появились вакцины — потому что была база вакцинологии, потому что были научные работы, и в этом направлении начали работать уже по конкретному вирусу. Вот в чем успех. Другие начали с нуля. Поэтому у нас такой приоритет», — пояснил Валерий Береговых.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о том, что вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с новыми штаммами коронавирусной инфекции.