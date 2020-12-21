Жанна Бадоева станет ведущей шоу «Новогодняя ночь на Первом»

Москва, 21 декабря. Известная телеведущая Жанна Бадоева станет ведущей праздничного эфира на Первом канале. Для съемок «Новогодней ночи» она прилетит в Россию из Италии.

Съемки шоу только начались, его ведущими станут Иван Ургант, Алла Михеева, Максим Галкин, Дмитрий Нагиев и Лариса Гузеева. Жанна Бадоева намерена сделать все возможное для того, чтобы присоединиться к команде, а сделать это будет непросто. Дело в том, что сейчас есть проблемы с авиаперелетами из-за пандемии коронавируса. Поэтому знаменитости пришлось выбрать сложный маршрут со стыковкой в Стамбуле. Там ей придется ждать вылета в Россию почти двое суток.

Также Бадоевой нужно сдать ПЦР-тест, чтобы убедиться, что у нее нет коронавируса.

«Это такая радость и такой квест — попасть на Новый год в Москву! Пока выстраивала маршрут, рассмотрела все варианты, вплоть до собачьих упряжек и оленей Санты, поскольку ради своих зрителей я готова на все», — сказала Бадоева.

Телеведущая Жанна Бадоева в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, что во время весенней-летней пандемии COVID-19 она на карантине не сидела, а много работала, несмотря на огромные сложности.