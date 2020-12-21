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Жанна Бадоева станет ведущей шоу «Новогодняя ночь на Первом»

Жанна Бадоева станет ведущей шоу «Новогодняя ночь на Первом»

Москва, 21 декабря. Известная телеведущая Жанна Бадоева станет ведущей праздничного эфира на Первом канале. Для съемок «Новогодней ночи» она прилетит в Россию из Италии.

Съемки шоу только начались, его ведущими станут Иван Ургант, Алла Михеева, Максим Галкин, Дмитрий Нагиев и Лариса Гузеева. Жанна Бадоева намерена сделать все возможное для того, чтобы присоединиться к команде, а сделать это будет непросто. Дело в том, что сейчас есть проблемы с авиаперелетами из-за пандемии коронавируса. Поэтому знаменитости пришлось выбрать сложный маршрут со стыковкой в Стамбуле. Там ей придется ждать вылета в Россию почти двое суток.

Также Бадоевой нужно сдать ПЦР-тест, чтобы убедиться, что у нее нет коронавируса.

«Это такая радость и такой квест — попасть на Новый год в Москву! Пока выстраивала маршрут, рассмотрела все варианты, вплоть до собачьих упряжек и оленей Санты, поскольку ради своих зрителей я готова на все», — сказала Бадоева.

Телеведущая Жанна Бадоева в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, что во время весенней-летней пандемии COVID-19 она на карантине не сидела, а много работала, несмотря на огромные сложности.

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