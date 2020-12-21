Мультипликатор Соколов напомнил лучшие работы Александра Курляндского

Москва, 21 декабря. Советский и российский режиссер Станислав Соколов назвал ФАН любимые работы авторства Александра Курляндского — писателя и сценариста, создателя мультфильмов «Ну, погоди!» и «Возвращение блудного попугая».

Художник мультипликационного кино в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, какую роль сыграл в становлении советского и российского кинематографа знаменитый мультипликатор, заслуженный деятель искусств РФ, который скончался в понедельник на 83-м году жизни.

«Курляндский — один из создателей нашей «золотой коллекции» анимационных фильмов, — заявил мультипликатор. — Очень грустно, что такие мастера уходят».

По мнению Станислава Соколова, одно из лучших произведений Курляндского — цикл фильмов про Попугая Кешу: «Возвращение блудного попугая», «Утро попугая Кеши» и «Новые приключения попугая Кеши».

«Конечно, это великолепные произведения», — подчеркнул режиссер.

Среди наиболее важных работ писателя Соколов также упомянул 10-серийный цикл «Великолепный Гоша», рассказывающий о простом человеке, вечно попадающем в различные комичные истории. Режиссером мультфильма был Анатолий Солин, художником — Инна Пшеничная.

«Тоже отличный проект, и персонажи интересные», — отметил Соколов.

Мультипликатор вспомнил и более серьезные работы скончавшегося писателя. Станислав Соколов высоко оценил сценарий мультфильма «О море, море», над которым Александр Курляндский работал совместно со своим другом Михаилом Липскеровым в 1983 году. По словам Соколова, это взрослое пародийное сочинение эпохи перестройки, высмеивающее пошлую массовую культуру.

Безусловно, талант Курляндского не ограничивался лишь произведениями для детей.

«Он писатель широкого диапазона и большого юмора, — обратил внимание Станислав Соколов. — Человек он был совершенно уникальный. Александр писал на уровне лучших сатириков: Аверченко, Зощенко».

Александр Ефимович Курляндский скончался 21 декабря на 83-м году жизни из-за онкологического заболевания. Писатель был одним из создателей мультипликационного сериала «Ну, погоди!», он работал над сериалами «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая». Курляндский также известен своими юмористическими рассказами, пять из которых вошли в киножурнал «Ералаш». Фильмография сценариста насчитывает более 30 работ.

В 1970 и 1977 годах Александр Курляндский становился лауреатом премии «Золотой теленок» редакции «Литературной газеты» за лучшие сатирические и юмористические произведения, рисунки и карикатуры. В 2007 году писатель получил звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Ранее известный советский и российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин заявил ФАН, что Александр Курляндский был одним из тех, кто поднял юмор на достойную высоту.