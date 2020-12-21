Политолог рассказал о «всхлипах из Варшавы и Вильнюса» об экономике Белоруссии

Экономика Белоруссии находится в сложном состоянии, но не настолько, чтобы люди в ней начали питаться исключительно местными силовиками. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее на официальном интернет-портале правовой информации правительства РФ появился документ, из которого следует, что кабинет министров страны одобрил проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в 2020-2021 годах в размере одного миллиарда долларов.

«Должен отметить, что в деньгах нуждаются практически все отрасли белорусской экономики, — заметил политолог. — Но это относится, в свою очередь, и к экономике Российской Федерации! И если в этих крайне непростых условиях наше государство нашло возможность выделить деньги для Республики Беларусь, значит, у его руководителей есть понимание того, что у наших соседей и друзей ситуация существенно хуже, чем у нас».

Вместе с тем эксперт отметил, что «постоянные всхлипы» из «Варшавы и Вильнюса», что если «не завтра, то в среду» белорусская экономика развалится, а люди «будут питаться исключительно сотрудниками правоохранительных органов», не имеют никакого отношения к реальной жизни.

«Экономика РБ достаточно инерционна, но находится на нашей планете, а не на какой бы то ни было другой, — заметил собеседник ФАН. — И нет такого экономиста на Земле, который мог бы отделить экономические проблемы Белоруссии, связанные с пандемией, от тех, что связаны с последними политическими событиями в этой стране».

Межевич подчеркнул, что нет никаких оснований говорить о том, что управление экономикой в Республике Беларусь проходит эффективно.

«Но когда я вижу, что рекомендуют ее властям оппозиционные экономисты и просто случайно убежавшие из РБ люди по поводу рецептов реформирования ее экономики, у меня возникает к ним только один риторический вопрос, столь популярный у молодежи: «Господа, что вы курите?», — недоумевает политолог.

Он назвал решение Москвы о предоставлении кредита Минску «правильным и своевременным», но вместе с тем подчеркнул, что у России не так много резервов, чтобы бесконтрольно разбрасываться ими направо и налево.