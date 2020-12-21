Елена Панина: Попытки Литвы изобразить себя жертвой России обречены на провал

Литва обратилась в Европейский союз с просьбой защитить от заочного обвинения, предъявленного Следственным комитетом РФ, литовских судей, которые еще в марте 2019 года вынесли неправосудный приговор более пятидесяти российским гражданам по делу о событиях января 1991 года в Вильнюсе.

Власти этой прибалтийской страны так не переживали бы, если бы чувствовали свою правоту. Но они осознают шаткость собственной позиции. Посредством якобы независимого судопроизводства Вильнюс пытается канонизировать версию, согласно которой в 1991 году Литва уже была «суверенным государством», на которую напали якобы присланные из Москвы «оккупанты».

Ради утверждения этой лжи литовские власти преследуют даже своих граждан. Как это случились, например, с политиком Альгирдасом Палецкисом, который определил январские события в Вильнюсе очень точными словами: «Свои стреляли в своих». А до него репрессии обрушились на лидеров литовской Коммунистической партии Юозаса Ермалавичюса и Миколаса Бурокявичюса.

Литва регулярно и планомерно выстраивает миф, согласно которому после 1945 года она была «захвачена» Советским Союзом. Это приводит к тому, что «героями» местной истории становятся прислужники нацистов. А раз так, то воевавшие с коллаборационистами Третьего рейха партизаны и военнослужащие оказываются «палачами», которых, мол, можно и нужно преследовать.

Дело доходит до абсурда. В 2007 году литовская прокуратура обвинила в военных преступлениях воевавшего во время Великой Отечественной войны в партизанском отряде Ицхака Арада, который затем руководил в Иерусалиме музеем «Яд ва-Шем». Сам Арад заявил, что гордится тем, что боролся с убийцами как своего народа, так и миллионов советских граждан. Израильтянин связал инсинуации Вильнюса с тем, что он пристально изучал роль литовцев в карательных акциях против мирного населения…

В случае с вышеупомянутыми судьями прослеживается такой же страх Литвы перед тем, что в ходе расследования Следственного комитета России будут вскрыты и обнародованы факты, осуждающие истинных виновников январской трагедии — провокаторов-сепаратистов из «Саюдиса». Поэтому Вильнюс и пытается изобразить себя перед Евросоюзом «политической жертвой» Москвы.

Но что бы там ни решили в ЕС, это никак не повлияет на настойчивость России в деле установления правды и защиты ее ни в чем не виновных граждан.