Архитектор, создавший Аленку, ранее делал памятник Шукшину в Воронеже

Воронеж, 21 декабря. Архитектор Александр Шилин, оказывается, не впервые трудится над благоустройством Воронежа. Чуть ранее создатель известного теперь уже на весь мир памятника спроектировал арт-объект, посвященный Василию Шукшину. Он установлен в конце октября в сквере Шукшина рядом с Дворцом культуры имени Кирова, где состоялся дебют Василия Макаровича как режиссера.

Открытие арт-объекта прошло без нареканий, да и к самому памятному знаку вопросов не возникло — он выполнен в виде кинопленки с изображениями самого писателя и режиссера и отрывками из его произведений.

«Эскиз, созданный к Аленке, тоже всем показался приемлемым, — рассказал источник в администрации. — Наверное, что-то пошло не так на стадии исполнения. Это же ковка, а искали субподрядчиков все-таки не профессионалы. Ну теперь трудно найти виноватого, решаем, что делать. Но хорошо хоть одно — территорию-то вокруг благоустроили».

Напомним, ранее ФАН сообщил, что конкурс на создание памятника Аленки в Нововоронеже к юбилею города проводил «Росэнергоатом», а на создание культурной композиции ушло 1,5 миллиона рублей. Из них пятьсот тысяч — на благоустройство и миллион на саму Аленку. Но появившийся памятник не только напугал местных жителей, но и прогремел на всю России, породив тысячи мемов и шуток.