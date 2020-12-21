Как оборонный концерн США обманывает своих клиентов

В октябре 2020 года Министерство юстиции США инициировало расследование в отношении крупного концерна Raytheon. Компанию обвинили в нарушении «Закона о ценных бумагах», который запрещает предоставление искаженной информации о деятельности американских компаний. Поводом для возбуждения расследования стали вскрытые факты неправильного ведения финансового учета и публикации корпорацией недостоверных отчетов о расходах в области противоракетной обороны.

В результате цена акций Raytheon упала на 4,19 доллара (7%) и закрылась на уровне 52,34 доллара за акцию, что нанесло ущерб инвесторам. Им это не понравилось — 29 декабря международные юридические фирмы Rosen Law Firm и Bragar Eagel & Squire заканчивают сбор заявок для подачи инвесторского иска против компании.

Telegram-канал «Брюссельский стукач» рассказывает подробности обвинений, выдвинутых в адрес одного из крупнейших поставщиков американского вооружения и военной техники.

Отсутствие контроля и торговля металлоломом

Минюст США в своих заявлениях не раскрывает детали обвинений в адрес Raytheon. Претензии инвесторов сводятся к банальным попыткам получить денежную компенсацию из-за падения акций. Поэтому на официальном уровне узнать, чем провинился один из крупнейших производителей оружия невозможно.

Однако в сети есть специализированный ресурс, занимающийся сбором данных об уголовных делах и судебных процессах с участием крупных корпораций. Представленная на нем информация в полной мере отвечает на вопрос, почему методы Raytheon по ведению бизнеса нельзя назвать чистыми.

В базе данных сайта зафиксированы 32 записи в отношении корпорации, которые негативно характеризуют ее деятельность.

Во-первых, новое расследование Минюста США — не первый случай, когда компанию подозревают в искажении отчетов. В июне 2006 года после расследования фактов ненадлежащего раскрытия информации по производству коммерческих самолетов корпорация уже была оштрафована на 12 млн долларов. А затем, за похожие нарушения, еще на 210 млн.

Также имеется информация о 125 нарушениях Raytheon закона «О контроле за экспортом оружия и правил международной торговли вооружением». Претензии заключались в низком уровне контроля, оценки и ведения документации экспорта и импорта продукции, произведенной на заводах компании за рубежом, и несоответствии расходов утвержденному бюджету.

Опубликован иск сотрудника Raytheon Брюса Касиаса, который работал над спутниковой программой GPS OCX в интересах военно-воздушных сил США. Он утверждал, что был понижен в должности после того как выразил обеспокоенность по поводу приказа руководства внести ложные данные результатов испытания системы. В ноябре 2019 года присяжные приняли решение в пользу Касиаса и присудили ему компенсацию в размере более одного миллиона долларов.

Экс-сотрудник Raytheon Дана Джонсон также подал в суд на бывшего работодателя. Он заявил, что компания обманула Военно-морские силы США, когда выполняла контракт на поставку радиолокационных систем. По его словам, концерн не выполнял работы в соответствии с условиями контракта и скрывал от оборонного ведомства проблемы в функционировании оборудования, искажая результаты испытаний. Джонсон также сообщил, что после того, как он выразил свои опасения руководству, его отстранили от проекта и уволили. Судебный процесс по данному делу идет по сей день.

Нарушения, описанные Джонсоном, привели к поставке в войска изначально некачественной продукции, замедлив модернизацию Вооруженных сил США.

В 2017 году американские Военно-морские силы провели провальные испытания системы Aegis после приобретения у Raytheon радаров AN/SPY-1 и противоракет SM-3 Block IIA.

Вину за неудачу списали на матроса, который якобы перепутал кнопки на пульте управления, в результате чего радиолокационная система AN/SPY-1 приняла имитационную цель за «дружественную» и сорвала выполнение тестовой задачи. Но в начале 2018 года аналогичные испытания снова оказались неудачными и руководство военно-морских сил уже официально признало неполадки в системе радиолокации, поставленной Raytheon.

Обещали одно — отдали другое

Кроме уже поданных судебных исков, репутацию американского концерна подрывает ситуация со строительством системы противоракетной обороны Польши. Raytheon принимает участие в этом проекте совместно с Lockheed Martin и Northrop Grumman. Польскую сторону представляет государственный оборонный концерн PGZ.

На начальном этапе переговоров Raytheon пообещали полякам передать технологии производства комплексов Patriot вплоть до открытия завода в Польше. Но после оплаты Варшавой счетов по контрактам вдруг выяснилось, что американцы документально ничего не подтверждали и технологии передавать не собираются. Максимум — расскажут, как производить транспортные прицепы.

Недоразумение привело к существенному снижению темпов создания польской системы противоракетной обороны. Разбирательства между PGZ и американским концерном продолжаются до сих пор.

Перечисленные факты характеризуют Raytheon, как не самого надежного партнера. На их фоне популярная в Европе идея о необходимости развития собственного оборонного комплекса, независимого от США, выглядит еще убедительней. Как говорится, «с такими друзьями и врагов не надо».