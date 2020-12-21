Дорожная карта по реализации государственной национальной политики принята в Москве

Руководители Россотрудничества, Федерального агентства по делам национальностей и Федерального агентства по делам молодежи подписали трехсторонний план действий по реализации государственной национальной политики, передает корреспондент ФАН с места событий. В документе оговаривается порядок организации и проведения международных проектов и мероприятий с участием молодежи.

Инициатором проекта выступило Россотрудничество. В основе документа — Стратегия государственной национальной политики России до 2025 года, предусматривающая использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации.

«Нам важен обмен информацией между нашими ведомствами, потому что у каждого агентства есть свое международное направление. Мы опираемся на руководящую роль МИД. Готовы предоставить коллегами нашу международную площадку, чтобы вместе работать в этом направлении», — отметил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

В плане предусмотрена совместная организация различных мероприятий, направленных на формирование среди российской и зарубежной общественности имиджа России как многонационального и поликонфессионального государства, имеющего уникальный многовековой опыт по гармонизации межнациональных отношений, укрепления межнационального мира и согласия народов.

«Наша страна обладает уникальным многовековым опытом совместного проживания народов разных национальностей и конфессий. Такой опыт межкультурного и межрелигиозного общения, как мы считаем, может быть востребованным — в том числе за рубежом», — подчеркнул глава ФАДН Игорь Баринов.

Неслучайно третьим участником соглашения стало Федеральное агентство по делам молодежи. По мнению руководителя Росмолодежи, международное общение — это прямой путь к сердцам сверстников во многих странах мира. Главный пример такого сотрудничества — Фестиваль молодежи и студентов.

«К работе на данном направлении необходимо активно привлекать общественные и некоммерческие организации, в том числе молодежные объединения, тесно взаимодействовать с регионами России, заинтересованными ведомствами», — заявил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

По замыслу участников, совместные мероприятия, намеченные в рамках подписанного соглашения, станут основой комплексной подготовки ко Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу в 2022 году, которая будет проводиться в России при поддержке ООН, ЮНЕСКО, Межпарламентского союза и Альянса цивилизаций ООН.