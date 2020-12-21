Рождество: почему католики и православные отмечают в разное время, история и традиции

Приближается один из самых главных и любимых христианских праздников — Рождество Христово. Праздник посвящен евангельской истории о рождении у Девы Марии сына Божьего Иисуса Христа. Это событие произошло на рубеже тысячелетий в городе Вифлееме в древней Иудее.

Большинство христиан отмечает Рождество Христово 25 декабря, до Нового года. Рождество, отмечаемое по григорианскому (и совпадающем с ним новоюлианскому) календарю иногда для простоты называют католическим, хотя в конце декабря его также отмечают протестанты и большинство православных церквей.

По восточной традиции, совпадающей с юлианским календарем, то есть 7 января — уже после наступления Нового года — Рождество отмечает Русская православная церковь, некоторые другие православные церкви, а также часть монастырей Афона и немногочисленные католические и протестантские общины, как правило, основанные выходцами из России.

Отметим, в России католическое Рождество тоже очень популярно, во многом это связано с литературной традицией.

Почему католики и православные отмечают Рождество в разное время

Католики и протестанты, а также значительная часть православных церквей отмечают Рождество Христово 25 декабря. Канун праздника 24 декабря — это Рождественский сочельник.

РПЦ и некоторые другие православные церкви отмечают Рождество уже после Нового года — 7 января, Рождественский сочельник для них наступает 6 января.

Связано это расхождение с историческими событиями. Дело в том, что к началу XX века большинство западных стран уже жило по современному григорианскому календарю, введенному Папой Григорием XIII в 1582 году. Григорианский календарь пришел на смену юлианскому, введенному еще Юлием Цезарем. В менее совершенном юлианском календаре не учитывались високосные годы, были в нем и другие ошибки, которые приводили к смещению праздников и другим проблемам. Все это удалось исправить в григорианском календаре.

Однако Российская империя и, естественно, государственная на тот момент Русская православная церковь в начале прошлого века продолжали жить по юлианскому календарю, который отставал от григорианского на 13 дней. Современный григорианский календарь был введен в Советской России только в начале 1918 года, однако церковь это нововведение так и не признала, хотя попытки такие делались.

В результате РПЦ и несколько близких ей церквей так и отмечают Рождество 7 января, на 13 дней позже остального мира, ведь по их календарю это и есть «настоящее» 25 декабря. Остальной мир празднует Рождество Христово 25 декабря.

Хотя суть праздника одинаковая во всем христианском мире, русское Рождество отличается от западного некоторыми атрибутами и традициями. Например, на Западе Рождественским дедом считается святой Николай Чудотворец, которого там переименовали в Санта-Клауса. Русская церковь вспоминает Николая Чудотворца 19 декабря, однако с Новым годом и Рождеством этот святой у нас не слишком ассоциируется. В России есть свой фольклорный новогодний персонаж — Дед Мороз, который обрел второе дыхание в советское время, в период борьбы с религией. Именно тогда Дед Мороз обзавелся внучкой Снегурочкой, которая также пришла из русского фольклора и народных сказок.

Как празднуют Рождество

Католики начали праздновать Рождество именно 25 декабря еще в V веке, решение об учреждении праздника было принято на Третьем Вселенском соборе. На Руси праздник стали отмечать на пятисот лет позже — после введения христианства.

Христианский праздник плавно соединился с более древними культами, связанными с зимним солнцестоянием, когда световой день начинает постепенно прибывать. Рождество — это фактически праздник Света, который побеждает Тьму.

Преддверие католического Рождества называется Адвент, когда принято зажигать свечи, делать венки и другие праздничные поделки на рождественские темы. В это время в западных странах начинают работать рождественские ярмарки, которые в 2020 году открылись даже несмотря на пандемию COVID-19. Хотя предрождественский пост в западной традиции есть, однако он не так строг, как православный: для западных христиан Адвент — это время добрых дел, благотворительности, но при этом радости и развлечений. В эти дни в западных городах во многих местах устанавливают рождественские вертепы: фигурные композиции, представляющие события Рождества Христова.

В России Рождеству предшествует довольно строгий Рождественский пост, который действует в том числе в новогоднюю ночь, хотя и послаблениями. Сам праздник отмечается не менее весело и сытно, есть и традиция вертепов, и рождественских колядок. После Рождества на Руси наступает веселое время Святок, которое тянется до самого Крещения.

У наших предков Сочельник перед Рождеством считался одним из самых подходящих моментов для различных гаданий, о которых мы подробнее расскажем в предрождественские дни.