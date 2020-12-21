Топ-5 самых нелепых памятников России

Необычный памятник Аленке в Нововоронеже демонтировали спустя три дня после установки. Местные жители попросили «не позорить город этим уродством» и убрать скульптуру. Нашлись и те, кто оценил нестандартный подход художника и попросил сохранить арт-объект. Споры вокруг эксцентричных скульптур в России разгораются с завидной регулярностью. Самые скандальные памятники России — в материале ФАН.

Памятник Аленке открыли в честь 250-летия села Новая Аленовка. По легенде, Аленка была ходоком — так называли людей, которые уходили искать благоприятные для жизни земли. Аленка нашла хорошее место у ручья, возле которого и разбили поселение. Сейчас на этом месте стоит город Нововоронеж.

Скульптором памятника выступил Александр Шилин. По задумке, «железная Аленка» указывает односельчанам на новое место для жизни. Особе внимание привлекают массивные черты лица героини и распахнутые глаза.

«Кентавр» в Пензе

Бронзовый «Кентавр» появился на Фонтанной площади Пензы в сентябре текущего года. Тело и ноги коня, туловище и голова человека — типичное изображение кентавра, однако создатели памятника решили добавить изюминки — развернуть тело другой стороной и сделать в нем квадратное отверстие.

Авторы скульптуры объяснили задумку тем, что это контактный памятник: если человек захочет сесть на коня, то он увидит не спину, а лицо и радостную улыбку. А отверстие в теле — это символ открытой души.

Памятник клизме

Памятник клизме открыли на территории санатория «Машук Акватерм» в Железноводске в 2008 году. Три малыша-ангелочка держат на своих спинах огромный шар-клизму. Как объяснили в санатории, памятник символизирует триединство: клизма, медсестра, пациент. Несмотря на необычность памятника, в санатории его одобрили и воспринимают с юмором.

Памятник Мытищинскому водопроводу

В 2004 году в честь 200-летия первого Мытищинского централизованного водопровода появился необычный арт-объект — 18-метровые трубы с задвижками. Как отмечают авторы памятника — объект символизирует покорение людьми водной стихии и преобразовании родника в водопровод.

Памятник Сергею Есенину

В сентябре 2020 года состоялось открытие памятника поэту Сергею Есенину к его 125-летию. Автор скульптуры Григорий Потоцкий назвал свою работу «Реквием по Есенину» или «Ангел русской поэзии».

Однако далеко не все оценили скульптуру. В Сети работу назвали бездарной. Москвичи признались, что памятник поэту у них вызывает скорее отвращение.

Памятник академику Сахарову в Петербурге

Памятник академику Андрею Сахарову в Петербурге открыли в 2003 году на одноименной площади. Скульптор Левон Лазарев рассказал, что хотел показать этим памятником человека «не от мира сего», слабого физически, но сильного духом. Памятник получил много противоречивых отзывов. Одни сочли скульптуру пародийной, другие же — восхитились ее великолепием.