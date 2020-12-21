Депутат Госдумы Менделевич рассказал, как побороть страх перед вакциной

Санкт-Петербург, 21 декабря. Переубедить человека, который боится делать прививку от какой-либо болезни, можно только правдой о том, что вакцинация, как и любое лекарство, может вызвать побочные эффекты. Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил член комитета Государственной думы РФ по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич. Но опасность этих побочных эффектов не идет ни в какое сравнение с тем ущербом, который может нанести здоровью сама болезнь, напомнил он.

«Вакцина, как любое лекарство, имеет некие побочные действия, которые иногда могут быть достаточно серьезными. Хотя это случается в крайних случаях, но этого отрицать нельзя, поскольку люди часто показывают то, что происходит с кем-то во время вакцинации. И на это мы можем воздействовать только статистикой: можем показать, что миллионы сделали вакцину и только у одного возникли, скажем, неврологические осложнения, у 200 поднялась температура и еще у 300 заболела голова. И вероятность того, что тот, кто боится вакцинироваться, попадет в эти нулевые доли процента, очень мала. Но риск того, что человек заболеет и осложнение этого заболевания может причинить существенный ущерб здоровью, а иногда и жизни, гораздо выше», — сказал эксперт.

По словам Менделевича, антипрививочники воздействуют в первую очередь на эмоции людей, рассказывая разные страшилки, которые не имеют никакой научной базы под собой. И единственное средство, которое может переубедить человека, боящегося прививки, — это правдивая информация о ее влиянии на организм человека.