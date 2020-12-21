Стала известная реальная степень опьянения Ефремова в момент аварии

Москва, 21 декабря. Согласно документам суда, Михаил Ефремов после смертельного для Сергея Захарова ДТП трижды проходил освидетельствование. И каждый раз экспертиза показывала разную степень опьянения. Причем, шло на увеличение.

Также стала известна доза кокаина в крови Ефремова в момент аварии. Самая большая доза была показана через два часа после ДТП и была 2,8 промилле, а не 2,1 как сообщалось ранее.

Согласно документам суда, Михаил Ефремов пьянел все больше сразу после аварии и, вероятнее всего, последний раз пил непосредственно перед столкновением. В документах суда приводится следующая информация:

«Протоколом, согласно которому в 22 часа 05 минут водитель Ефремов М.О. отстранен от управления транспортным средством в связи с наличием достаточных оснований полагать, что он находится в состоянии опьянения; актом освидетельствования, составленному в 22 часа 19 минут, согласно которому у Ефремова М.О. установлено наличие абсолютного этилового спирта во выдыхаемом воздухе – 0,142 мг/л; протоколом, согласно которому в 23 часа 05 минут водитель Ефремов М.О., имеющий признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения; актом медицинского освидетельствования составленным в ГБУЗ, согласно которому у Ефремова М.О. установлено состояние опьянения, вызванное употреблением алкоголя (наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в 23 часа 28 минут — 1,05 мг/л; наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в 23 часа 45 минут — 1,23 мг/л) и наркотических средств (каннабиноиды, кокаин и его метаболит метилэкгонин, кокаэтилен (метаболит кокаина); справкой о результатах химико-токсикологических исследований от *** г., согласно которой в моче Ефремова М.О. обнаружены каннабиноиды, кокаин и его метаболит метилэкгонин, кокаэтилен (метаболит кокаина), этанол 3,64 г/л».

Напоминаем, сам Михаил Ефремов сознается в том, что пил и много в день аварии. Но в употреблении наркотиков не сознавался, утверждал, что было это за несколько дней до трагедии.

Летом этого года Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельное ДТП. Авария произошла на Садовом кольце в Москве. Артист за рулем иномарки Jeep вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик, за рулем которого находился водитель Сергей Захаров. Он получил смертельные травмы и скончался в больнице. Данные медэкспертизы показали, что в крови актера были следы алкоголя и наркотических препаратов. Актера приговорили к восьми годам колонии.