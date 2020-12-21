Москва, 21 декабря. Участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пингвинова раскрыла подробности личной жизни после победы в конкурсе «Человек года». В разговоре с корреспондентом издания «СтарХит» девушка откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка.

Ирина Пингвинова выиграла конкурс «Человек года» на «Доме-2» по мнению зрителей и получила миллион рублей в качестве подарка. Девушка планирует потратить эту сумму на покупку жилья для себя своей дочки, которая появилась на свет 29 ноября. Незадолго до ее появления на свет Ирина рассталась с отцом ребенка Димой Чайковым.

По словам девушки, знать о своем бывшем бойфренде она больше не хочет, и все ее мысли сейчас вращаются исключительно вокруг новорожденной малышки. О том, когда она сможет вновь строить отношения, Пингвинова не думает. «Человек года» на «Доме-2» Пингвинова раскрыла подробности личной жизни после родов.