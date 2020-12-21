Франц Клинцевич рассказал о псевдопатриотизме американского сенатора

Долгие годы американцам навязывают неверное представление о России, что приводит к ошибочному восприятию нашей страны. Об этом в беседе с ФАН заявил политический деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич.

Он считает примером такой политической близорукости недавнее заявление американского сенатора Митта Ромни о том, что Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной.

«Ему кажется прикольным и очень патриотичным сказать такие слова. Но это стратегическая ошибка. На таком уровне они недопустимы. Псевдопатриотизм. Благодаря многолетней информационной политике Штатов у американцев уже на ментальном уровне задан такой тренд — унизить, оскорбить Россию», — сказал собеседник.

Он отметил, что подобные высказывания лишь демонстрируют полное непонимание западным истэблишментом реального положения дел.

«Самое страшное — когда люди даже никогда не были в стране, не знают ее, не понимают, но дают такие оценки. Шапкозакидательство всегда приносит только вред. Как сказал президент России Владимир Путин, любое другое государство, находясь под таким давлением, к примеру санкционным, уже давно разрушилась бы. Наша стойкость связана с совсем иным менталитетом и экономическим укладом. Недооценка этого сыграет злую шутку с американскими элитами», — подчеркнул политик.

Собеседник ФАН указал на другую характерную черту политики Запада.

«Американцы демонстрируют нечестную конкуренцию уже десятки лет. И эта тенденция будет только усиливаться. Такое поведение нацелено на развал России и серьезное ослабление Китая. То, как Китай преодолевает различные препятствия, в том числе и связанные с пандемией, говорит о том, что не считаться с этой страной нельзя. Она представляет для Штатов большую экономическую угрозу», — подытожил Франц Клинцевич.

Он выразил твердую уверенность в том, что любой стране необходимо выстраивать отношения на уровне здоровой конкуренции.

Ранее эксперт предупреждал о возможных провокациях США по «Северному потоку — 2». По его словам, в своем стремлении помешать реализации проекта Америка не остановится ни перед чем.