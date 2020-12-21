Закон о запрете в России «веселящего газа» готов к третьему чтению

В Совете Федерации уверены, что закон против массовой продажи закиси азота — «веселящего газа» — будет принят российскими парламентариями. Сейчас в него внесена поправка, он готов к очередному этапу рассмотрения. Об этом 21 декабря сообщил во время пресс-конференции в ТАСС первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, передает корреспондент ФАН с мероприятия.

В пресс-конференции приняли участие члены комитета Совфеда по социальной политике. Они отметили самые важные аспекты деятельности и подвели итоги работы комитета в текущем году. В частности, законопроект о запрете продажи «веселящего газа» как средства развлечения разрабатывался по поручению председателя СФ Валентины Матвиенко.

«Закон находится в стадии второго чтения, поправка к которому практически готова к тому, чтобы она стала одновременно и текстом третьего чтения. Уже получен положительный отзыв Министерства здравоохранения», — заявил в своем выступлении первый зампред комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

На последнем обсуждении парламентарии предложили установить административную ответственность за пропаганду или незаконную рекламу закиси азота.

«У нас нет сомнений, что закон будет принят», — добавил он.

По мнению зампреда СФ Галины Кареловой, комитет по социальной политике в 2020 году работал по трем основным направлениям. Прежде всего, были приняты законы, упрощающие назначение выплат гражданам РФ социальных пособий и льгот.

«Второе направление работы связано с пандемией, это совершенствование механизмов лекарственного обеспечения. Серьезные изменения внесены в закон о медицинском страховании», — добавила Карелова.

Третий блок деятельности комитета связан с формированием бюджета.

«Мы предусмотрели весь объем необходимых средств для выполнения всех социальных обязательств следующего года», — сообщила зампред СФ.

По словам председателя комитета СФ по социальной политике Инны Святенко, пандемия коронавируса внесла коррективы в деятельность законодателей.

«Возникла необходимость внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Законодательство не предусматривало такого вида деятельности, как частично удаленная работа», — пояснила Святенко.

Над поправками в ТК по вопросам трудовых отношений на удаленке сенаторы начали работать весной. В процессе поступило более 170 поправок и 90 обращений.

«Работала трехсторонняя комиссия, профсоюзы, еженедельно заседала рабочая группа в Госдуме по работе с поправками. Данный документ был принят», — отметила Святенко.

Зампред комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев сообщил о рассмотрении Госдумой в ближайшие дни федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации».

«История подготовки и принятия закона о молодежной политике в нашей стране насчитывает 27 лет. В Конституцию РФ наконец была внесена принципиальная поправка, которая определила молодежную политику предметом ведения федеральных властей и субъектов. Это и позволило нам работать дальше», — рассказал Варфоломеев.

На пресс-конференции сенаторы отметили, что в условиях пандемии все выплаты пенсионерам были произведены своевременно и проиндексированы.

«Из мер поддержки были организованы доставка продуктов и лекарств, участие волонтеров, введен особый упрощенный порядок обращения в различные организации», — отметила зампред комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова.

Порядок обращения был упрощен по вопросам пенсий и социальной поддержки, оформления пенсий по старости, назначения пенсий по инвалидности.

«Упрощенный порядок назначения социальных выплат мы рассчитываем сохранить и в 2021 году», — подчеркнула Бибикова.

Соответствующий закон сенаторы готовы принять до конца декабря.

Зампред комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко отметила важность принятых в России изменений законодательства об обязательном медицинском страховании (ОМС).

«Изменения в федеральный закон №326 касаются определенных новелл в системе ОМС. Это важный законопроект, который был законом-спутником принятия бюджета на последующий трехлетний период», — сообщила Кусайко.

Она добавила, что закон позволит сосредоточить усилия региональных систем ОМС на решении задач, которые наиболее актуальны и важны в условиях новых вызовов.

В планах комитета — исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по увеличению объемов оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. Будет проделана работа по созданию правовых условий для ускоренного появления инновационных продуктов и услуг с применением искусственного интеллекта и квантовых технологий.