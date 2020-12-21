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Закон о запрете в России «веселящего газа» готов к третьему чтению

Закон о запрете в России «веселящего газа» готов к третьему чтению

В Совете Федерации уверены, что закон против массовой продажи закиси азота — «веселящего газа» — будет принят российскими парламентариями. Сейчас в него внесена поправка, он готов к очередному этапу рассмотрения. Об этом 21 декабря сообщил во время пресс-конференции в ТАСС первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, передает корреспондент ФАН с мероприятия.

В пресс-конференции приняли участие члены комитета Совфеда по социальной политике. Они отметили самые важные аспекты деятельности и подвели итоги работы комитета в текущем году. В частности, законопроект о запрете продажи «веселящего газа» как средства развлечения разрабатывался по поручению председателя СФ Валентины Матвиенко.

«Закон находится в стадии второго чтения, поправка к которому практически готова к тому, чтобы она стала одновременно и текстом третьего чтения. Уже получен положительный отзыв Министерства здравоохранения», — заявил в своем выступлении первый зампред комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

На последнем обсуждении парламентарии предложили установить административную ответственность за пропаганду или незаконную рекламу закиси азота.

Закон о запрете в России «веселящего газа» готов к третьему чтению

«У нас нет сомнений, что закон будет принят», — добавил он.

По мнению зампреда СФ Галины Кареловой, комитет по социальной политике в 2020 году работал по трем основным направлениям. Прежде всего, были приняты законы, упрощающие назначение выплат гражданам РФ социальных пособий и льгот.

«Второе направление работы связано с пандемией, это совершенствование механизмов лекарственного обеспечения. Серьезные изменения внесены в закон о медицинском страховании», — добавила Карелова.

Третий блок деятельности комитета связан с формированием бюджета.

«Мы предусмотрели весь объем необходимых средств для выполнения всех социальных обязательств следующего года», — сообщила зампред СФ.

Закон о запрете в России «веселящего газа» готов к третьему чтению

По словам председателя комитета СФ по социальной политике Инны Святенко, пандемия коронавируса внесла коррективы в деятельность законодателей.

«Возникла необходимость внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Законодательство не предусматривало такого вида деятельности, как частично удаленная работа», — пояснила Святенко.

Над поправками в ТК по вопросам трудовых отношений на удаленке сенаторы начали работать весной. В процессе поступило более 170 поправок и 90 обращений.

«Работала трехсторонняя комиссия, профсоюзы, еженедельно заседала рабочая группа в Госдуме по работе с поправками. Данный документ был принят», — отметила Святенко.

Закон о запрете в России «веселящего газа» готов к третьему чтению

Зампред комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев сообщил о рассмотрении Госдумой в ближайшие дни федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации».

«История подготовки и принятия закона о молодежной политике в нашей стране насчитывает 27 лет. В Конституцию РФ наконец была внесена принципиальная поправка, которая определила молодежную политику предметом ведения федеральных властей и субъектов. Это и позволило нам работать дальше», — рассказал Варфоломеев.

На пресс-конференции сенаторы отметили, что в условиях пандемии все выплаты пенсионерам были произведены своевременно и проиндексированы.

«Из мер поддержки были организованы доставка продуктов и лекарств, участие волонтеров, введен особый упрощенный порядок обращения в различные организации», — отметила зампред комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова.

Закон о запрете в России «веселящего газа» готов к третьему чтению

Порядок обращения был упрощен по вопросам пенсий и социальной поддержки, оформления пенсий по старости, назначения пенсий по инвалидности.

«Упрощенный порядок назначения социальных выплат мы рассчитываем сохранить и в 2021 году», — подчеркнула Бибикова.

Соответствующий закон сенаторы готовы принять до конца декабря.

Зампред комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко отметила важность принятых в России изменений законодательства об обязательном медицинском страховании (ОМС).

«Изменения в федеральный закон №326 касаются определенных новелл в системе ОМС. Это важный законопроект, который был законом-спутником принятия бюджета на последующий трехлетний период», — сообщила Кусайко.

Она добавила, что закон позволит сосредоточить усилия региональных систем ОМС на решении задач, которые наиболее актуальны и важны в условиях новых вызовов.

В планах комитета — исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по увеличению объемов оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. Будет проделана работа по созданию правовых условий для ускоренного появления инновационных продуктов и услуг с применением искусственного интеллекта и квантовых технологий.

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