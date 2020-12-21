Сомнолог назвал полезные и вредные продукты перед сном

Крепкий сон — это залог не только хорошего настроения, но здоровья и иммунитета. Большинство людей рано или поздно сталкиваются с проблемами при засыпании. Значительное влияние на качество сна оказывает питание. Кандидат психологических наук, доцент, сомнолог Алексей Мелехин рассказал ФАН, какие продукты лучше не есть перед сном.

По словам сомнолога, самый лучший вариант — отказаться от приема пищи за час-два до сна. Однако время от времени все люди едят перед сном. В таком случае лучше отдавать предпочтение продуктам без углеводов.

«Прием пищи — это работа не только желудочно-кишечного тракта, но и нервной системы. Если все-таки поесть вечером хочется, то это должны быть те продукты, которые не обладают стимулирующим эффектом. В первую очередь лучше отказаться от простых углеводов. Понятно, что в перечень стимулирующих продуктов входят кофеинсодержащие», — объяснил психолог.

Однако это не универсальный совет, отметил Мелехин. На некоторых людей пища оказывает успокаивающий эффект.

«Есть люди, которые перед сном едят, так они успокаиваются и лучше спят. Это тоже очень интересный парадокс. В одном случае прием пищи обладает стимулирующим эффектом, потому что нервная система, перистальтика кишечника продолжают работать. Но в другом случае прием пищи успокаивает», — добавил специалист.

Исследования показывают, что пища с содержанием триптофана успокаивает и улучшает качество сна, особенно у людей с бессонницей, рассказал Мелехин. В список продуктов с высоким содержанием триптофана входят бананы, орехи, бобовые, сыры, а также индейка, говядина, баранина и другие.

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