Новогодние елки в России: все, что нужно знать о главном символе Нового года

История новогодней елки. Откуда в Россию пришла традиция наряжать елку на Рождество и Новый год? Как с этим обстояло дело в советское время? Какие елки предпочесть для установки дома — искусственные или натуральные? Где купить, сколько стоит, можно ли заготовить новогоднюю красавицу самим или взять напрокат? Ответы на все эти вопросы — в материале ФАН.

Новый год: история праздника

В древности народы отмечали наступление Нового года в разное время. Впервые отмечать наступление Нового года 1 января предложил древнеримский правитель Юлий Цезарь. Праздник посвятили двуликому богу Янусу, который одновременно смотрит и в прошлое, и в будущее. Первый месяц Нового года в честь Януса древние римляне название январем.

В России Новый год 1 января стали отмечать с 1700 года по приказу императора Петра І, причем праздник, который изначально был светским, носил обязательный характер и сопровождался обильными возлияниями. Тогда же появился обычай украшать улицы, а также питейные заведения хвойными деревьями.

Традиция устанавливать дома елку на Рождество пришла в нашу страну позже из Европы, в основном через немцев, приехавших по призыву Петра I жить и работать в России. Немецкая традиция органично легла на древнеславянские культы магического дерева, которое символизировало силу природы, а также на библейское предание о Древе познания, плод которого вкусила Ева, прогневав Бога. Постепенно рождественские ели, украшенные игрушками, сладостями, орехами и фруктами, а затем и драгоценностями стали в России неотъемлемой частью праздника.

Первая публичная официальная елка в Российской империи была устроена по приказу императора Николая I по просьбе его жены — императрицы Александры Федоровны, урожденной прусской принцессы. Вскоре появилась традиция устраивать елки специально для детей, сначала в императорском дворце и в великосветских салонах, а потом и в любом доме, где жили образованные люди. Постепенно традиция из столиц добралась и до провинции.

В Петербурге елками для праздника торговали у Гостиного двора, это был в основном сезонный бизнес финских крестьян.

Во второй половине XIX века елки стали устанавливать и в публичных местах — например, в вокзалах и торговых рядах. Традиция устраивать рождественские и новогодние праздники с наряженными елками была чрезвычайно популярной во всех слоях общества.

Новогодняя елка в СССР

До Октябрьской революции Рождество и Новый год в России отмечали по юлианскому календарю, отстававшему от европейского (григорианского) на 13 дней. С 1918 года Советская Россия перешла на григорианский календарь, но Русская православная церковь этот переход не признала. Таким образом, в России, в отличие от Запада, Рождество с тех пор отмечается уже после Нового года — 7 января. Что касается рождественских и новогодних елок, то сначала после революции эта традиция сохранялась. Это отражено, например, в произведениях живописи, посвященных елке в Кремле с участием создателя советского государства Владимира Ленина.

Однако в борьбе с церковными пережитками, к которым была отнесена и елка, новогоднее дерево вскоре оказалось фактически под запретом, который был введен в конце 1920-х годов. Но уже примерно через пять лет советским детям были возвращены новогодние елки, из которых, естественно, было полностью изгнано упоминание Рождества. Рождественскую звезду заменила пятиконечная (или пика), фигурки ангелов уступили место летчикам, трактористам, воинам, впоследствии — космонавтам.

А с 1954 года возобновили традицию публичных кремлевских елок — для наиболее отличившихся детей. С появлением Кремлевского дворца съездов именно там проходит главная елка страны, на которую мечтает попасть каждый ребенок. Главные городские елки, а также новогодние представления ежегодно устраивают во всех городах. В Петербурге одно из самых престижных и желанных новогодних мероприятий по традиции проводится в Аничковом дворце.

Увы, в этом году из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, новогодние елки повсеместно пройдут в онлайн-режиме.

Главные елки страны

Главная елка страны, как правило, устанавливается на центральной площади столицы. В Москве главное новогоднее дерево устанавливают на Соборной площади Кремля. В других российских городах елки также устанавливают на центральных площадях и в популярных туристических местах.

В Петербурге в 2020 году по просьбе горожан впервые с 2012 года на Дворцовой площади установили натуральную, а не искусственную елку, которую украсили в ретро-стиле. Хотя новогодняя красавица многим пришлась по душе, то, что она обошлась городскому бюджету в более чем 10 миллионов рублей, не вызвало у петербуржцев энтузиазма.

Кстати, самая высокая новогодняя ель в России была установлена при встрече 2009 года в Красноярске, на главной Театральной площади. Ее высота была 46 метров, диаметр основания — 19 метров, длина окружности основания — 60 метров. Пока красноярская елка остается по этим показателям рекордсменкой.

Искусственная или натуральная

В России поставить в квартире новогоднюю елку — это фактически обязательный элемент праздника, даже если в семье нет детей. Считается, что, если ты не украсил жилище согласно традиции, в Новом году рассчитывать на удачу не приходится. При этом спор, какая елка лучше — искусственная или натуральная, не умолкает много лет.

Как рассказала корреспонденту ФАН IT-специалист, мать троих детей Ирина, она давно примирила это противоречие.

«Мы ставим две или даже три елки ежегодно, хотя дети уже выросли. Одну — искусственную, дорогую и хорошую, купленную больше 10 лет назад. Но к ней обязательно еще и натуральную, на которую вешаем доставшиеся нам по наследству старые игрушки. Без запаха хвои нам праздник не праздник».

Надо сказать, если раньше те, кто интересовался экологией, призывали беречь зеленые насаждения и не покупать (и уж тем более не рубить) живые ели, отдавая предпочтение искусственным. Сегодня эта точка зрения уже непопулярна.

Искусственные елки — это химическое производство, от которого ничего хорошего нашей планете не будет, считает писатель и блогер Илья Забежинский, который посвятил этой проблеме заметку:

«Купить живую елку ... из любви к ближнему».

Писатель объясняет, что искусственные ели, которые как правило служат много лет и не требуют замены, в основном в нашу страну попадают из Китая, в то время как разведение живых елок — это рабочие места для россиян, в том числе в провинции.

«Не стану убеждать в чем-то соотечественников, аргументируя «живая-неживая», «новогодние запахи», «лесная красавица», «зимняя сказка» и прочее. Остановлюсь только на экологическом и социальном аргументах, поскольку сам много лет трудился в лесной отрасли», — пишет блогер на своей странице в Facebook.

По словам писателя, плановая вырубка молодых елочек помогает сохранять лес. А создание в лесхозах специальных плантаций, на которых выращивают новогодние ели, создает не только новые лесные угодья, но и рабочие места.

«Уход, прореживание, удаление подсохших, подсадка новых саженцев, прополка и в конце процесса рубка, упаковка и отгрузка елочек в направлении наших новогодних базаров — это, сами видите, еще новые и новые рабочие места в, как правило, достаточно депрессивных регионах, где другой работы попросту нет, — пишет он. — Мы должны понимать, когда мы покупаем живую ель в наш дом, что достаточно большая составляющая в ее цене пойдет на развитие российской глубинки».

Елочные базары и елки напрокат

Елочные базары в больших городах, в том числе в Петербурге, открылись по традиции 20 декабря во всех районах города. Как сообщили ФАН в СПб ГКУ «Имущество Петербурга», елочные базары будут работать в городе до 31 декабря.

Пока, как выяснили корреспонденты ФАН, купить более-менее презентабельную новогоднюю красавицу можно примерно за 1-1,5 тысячи рублей. За цену от тысячи до пяти тысяч рублей можно заказать бюджетный вариант живой елки через Интернет, недорогие варианты предлагает в частности сервис «Авито».

Более дешевый и красивый вариант, но с, увы, неизбежными накладными расходами предлагает комитет по природным ресурсам Ленинградской области. Там можно узнать, как заключить договор с ближайшим лесхозом на самостоятельную вырубку ели. Естественно, не для перепродажи, а для себя.

Отметим, по традиции елочные базары работают в больших городах до 31 декабря, но чем ближе бой курантов, тем дешевле товар (правда, и выбор скромнее). Также на улицах городов в преддверии Нового года активно продают недорогие еловые и сосновые ветки, по красоте часто не уступающие целым деревцам.

Многие сетевые магазины продают елки в горшках или кадках — цены (пока) колеблются от 600 рублей до десятков тысяч рублей.

Елку можно взять и напрокат. Например, на одном из популярных сервисов стоимость аренды ели высотой 1,25 м обойдется в 3900 рублей плюс стоимость доставки. Если деревце прижилось и полюбилось, его можно выкупить.

Ну, а если вы хотите порадовать своих гостей взятой напрокат дизайнерской елкой, которую вам не только привезут и установят, но и украсят — это вам обойдется недешево. Тут самый бюджетный вариант более 10 тысяч рублей, верхняя граница переваливает за 100 тысяч рублей.

Елка может не только украсить ваш дом, но и заманить в него удачу. Ведунья в беседе с ФАН дала совет, как с помощью елки привлечь удачу на Новый 2021 год Быка.