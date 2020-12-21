Юрист назвала причину отказа вдовы Баталова от очной ставки с Дрожжиной и Цивиным

Москва, 21 декабря. Юрист Юлия Антонова прокомментировала заявление адвоката актрисы Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина о том, что семья Баталовых не хочет идти к нотариусу. Анатолий Кучерена в разговоре с изданием Teleprogramma.ru подчеркнул, что они якобы не желают принимать имущество назад.

Юлия Антонова отметила, что имущество — «это не яблоко и не килограмм мандаринов, чтобы его можно было так просто принять».

«Если рентодатель хотел бы расторгнуть договор, а он нотариально удостоверяется, мы против этого бы не возражали», — подчеркнула она.

По словам правозащитницы, при этом совместного присутствия не нужно. Они могут обратиться к нотариусу, составить соглашение о расторжении договора и поставить свою подпись, пояснила Юлия Антонова.

«Мария же подпишет его в другое время — в этот или уже на следующий день. Затем мы отдадим документ в Регистрационную палату, в Росреестр. Все! Никакой сделки нет, все вернулось обратно, и разговоров на полгода разводить не надо», — подчеркнула юрист.

Как добавила Юлия Антонова, предложение о расторжении договора от Анатолия Кучерены поступило месяц назад, в нем говорилось о том, что встречи не должно быть. Суд же запретил Дрожжиной и Цивину общаться со свидетелями и потерпевшими, указала правозащитница.

«Они настаивают на одновременном, одномоментном присутствии. Не надо этого делать! Сходите к нотариусу, выразите свою волю, ее зафиксируют, а другая сторона придет и все подпишет. И документ уйдет в Росреестр», — добавила она.

Антонова также объяснила, почему Гитана Аркадьевна отказывается от очной ставки с Дрожжиной и Цивиным. Дело в том, что она «была больна и находилась на изоляции».