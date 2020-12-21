Сирия и Арктика доказали востребованность нового Ил-114-300 для России

Турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114-300, совершивший свой первый полет 16 декабря, будет крайне востребован в России как при развитии региональной транспортной авиасети, так и в специальной авиации. Последняя может стать локомотивом дальнейшего развития серии «сто четырнадцатого», актуализируя и ускоряя работы по улучшениям летно-технических характеристик самолета.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший обстоятельства восстановления нашей страной производства Ил-114.

Оборванный старт

История Ил-114 началась еще в 1980-х, когда Опытное конструкторское бюро им. Ильюшина выступило с инициативным предложением о создании нового 60-местного регионального пассажирского турбовинтового самолета. Руководство советского государства инициативу поддержало. Причины этого крылись не только в том, что подобные самолеты в то время разрабатывались и за рубежом. Создание в СССР «регионала» с турбовинтовыми двигателями, способного эксплуатироваться с коротких ВПП, давало возможность, образно выражаясь, «убить» даже не двух, а куда большее количество «зайцев».

В частности, «сто четырнадцатым» планировалось заменить Ан-24. В арктических и антарктических районах новая машина пришла бы на смену Ил-14 и Ил-18. Помимо этого, Ил-114, после некоторой доработки, мог бы стать самолетом, способным заменить военно-транспортный Ан-26.

Словом, Ил-114 проектировался как самолет-универсал, способный одной базовой моделью заместить имевшуюся на тот момент в советской авиации разнотипицу устаревших машин — как пассажирских, так и спецназначения. В конструкцию лайнера закладывался принцип автономности от наземных источников питания. Это позволило бы использовать его для развития региональной сети в сегменте слабооборудованных аэродромов и в условиях безангарной эксплуатации.

29 марта 1990 года опытный Ил-114 успешно совершил свой первый полет. «Сто четырнадцатый» был крайне нужен, его очень ждали, но тут Советский Союз распался — и производство Ил-114 было остановлено буквально на старте.

В «лихие девяностые» государство полностью самоустранилось от поддержки и развития российской авиации, что нанесло ей серьезный удар. Правительство Егора Гайдара предпочитало закупать «поношенные» самолеты западного производства. Современное высокотехнологичное производство российской авиации было остановлено и стремительно разрушалось.

Ташкентское авиационное производственное объединение им. Чкалова — новейший завод, в советское время серийно выпускавший современные военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124, а также подготовленный к выпуску «сто четырнадцатого», — был лишен заказов. В 2012 году это предприятие прекратило свое существование как авиастроительное — миллионы инвестиций и современное машиностроительное оборудование так и не были использованы по своему прямому назначению. На бывшем авиагиганте наладили выпуск ассортимента металлических изделий для железных дорог и товаров народного потребления: кроватей, дверей, оград и так далее.

До того, как это случилось, по инерции удалось выпустить порядка 17 «сто четырнадцатых». Еще пара десятков так и не достроенных фюзеляжей были законсервированы. Казалось, что история Ил-114 на этом и закончилась.

«Большое событие. Поздравляю!»

Между тем, отечественный парк пассажирских самолетов-«регионалов» и самолетов специальной авиации стремительно старел и сокращался. Очень нужный еще в 1990-е, Ил-114 в 2000-е стал необходим как воздух. Точнее, требовалась не исходная модель «сто четырнадцатого», а ее новая версия, модифицированная с учетом современных требований и технологий.

Такая современная крылатая машина была бы крайне востребована при развитии региональных пассажирских маршрутов, да и в свете планов развития Арктической зоны и Дальнего Востока очень пригодилась бы. Наконец, такому самолету просто не было бы цены при патрулировании прибрежной зоны, охране границ, переброске персонала и грузов в сложных климатических условиях, ведении радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Словом, потребность российской авиации в универсальной рабочей лошадке, представляющей собой неприхотливый и простой в эксплуатации современный турбовинтовой самолет, с годами только росла.

Еще одним фактором, заставившим военно-политическое руководство страны вспомнить об Ил-114, стали массированные технологические санкции, в 2014 году введенные против России Западом. Они окончательно похоронили надежды приобрести все нужное за границей, бытовавшие в некоторых высоких кабинетах со времен правительства Гайдара.

Ильюшинцы и раньше предпринимали шаги по организации производства Ил-114 на российской территории, но только теперь они получили «зеленый свет». В июле 2014 года президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть вопрос организации серийного производства самолета Ил-114 в России. К этому моменту на российском рынке уже наблюдался дефицит региональных маршрутов, вследствие чего из одного областного центра в другой приходилось летать через Москву. Данное обстоятельство тоже сыграло свою роль в принятии решения о необходимости реанимации проекта Ил-114.

Впрочем, это было не столько «воскрешение» машины, сколько создание практически нового самолета, который пришлось адаптировать как под современные требования, так и под производственные мощности завода РСК «МиГ» в Луховицах, где должны были наладить серийный выпуск новой модификации «сто четырнадцатого». Она получила название Ил-114-300.

Ради ускорения работ для изготовления опытного борта позаимствовали планер из старого задела. По информации из Ростеха, полностью новый серийный образец машины находится в высокой степени готовности. В соответствии с графиком, его первый полет состоится в 2021 году. Ну а самый первый опытный Ил-114-300, изготовленный с использованием старого планера, успешно взмыл в воздух с ВПП аэродрома в Жуковском 16 декабря 2020 года.

Это был не просто успех, это была настоящая большая победа. Ее отметил во время своей недавней большой пресс-конференции и Владимир Путин, сказавший дословно следующее:

«16 декабря подняли в воздух Ил-114, новая совершенно машина, новой модификации. Тоже большое событие. Поздравляю!»

Новая и нужная машина

Насколько Ил-114-300 является действительно новой машиной, по сравнению с исходным «сто четырнадцатым»? Судите сами.

Лайнер получил глубоко модернизированные российские двигатели ТВ7-117СТ-01, модернизированную вспомогательную силовую установку ТА14-114, новые композитные воздушные винты АВ112-114, новую систему пожарной защиты, новую систему кондиционирования воздуха, новую систему регулирования давления, новую систему электроснабжения (включая новый генератор), новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс ЦПНК-114М2, новый интерьер кабины экипажа с улучшенной эргономикой и новым аварийно-спасательным оборудованием, новую систему сбора полетной информации, новую систему регистрации звуковой и речевой информации, новые автоматические радиомаяки, новую противообледенительную систему, новую теплозвуковую изоляцию с применением новых отечественных материалов, и так далее, и тому подобное.

Да, фактически, Ил-114-300 — это совершенно новый самолет. Но это не означает, что на достигнутом следует останавливаться, тем более что модернизационный потенциал у лайнера весьма велик. Можно еще долго совершенствовать у машины крылья, двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование и бороться за снижение веса, что позволит новому «сто четырнадцатому» оставаться современной машиной и через пару-тройку десятков лет.

Хочется надеяться, что работа над Ил-114-300 будет способствовать закреплению в отечественном авиастроении простой, но очень важной аксиомы — самолет должен не поражать воображение своими характеристиками, а быть эффективным в заложенных при его создании условиях и привлекательным по цене для эксплуатанта.

Теперь поговорим о перспективах Ил-114-300. Таковые на ближайшие 10 лет достаточно амбициозные — запланирован выпуск порядка 160 машин. Они будут использоваться в двух направлениях.

Первое — развитие региональной транспортной авиасети, особенно в регионах со слабой транспортной доступностью: Арктика, Сибирь, Дальний Восток. Чтобы быть успешным на рынке коммерческих региональных перевозок, самолет должен быть недорогим, простым и надежным в эксплуатации, и Ил-114-300 — как раз такой.

Что касается второго направления, то оно обычно остается в тени. Речь — о специальной авиации. В настоящее время ее парк базируется на устаревших моделях самолетов, которые не производятся уже десятки лет и нуждаются в поэтапном замещении. Актуальность такого замещения становится еще выше, если вспомнить, что масштаб угроз по периметру наших границ со времен распада СССР заметно увеличился, а значит и объемы задач для специальной авиации выросли.

Сейчас России очень нуждается в новых патрульных и противолодочных самолетах, новых самолетах РЭР и РЭБ, новых самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и управления, новых самолетах — мобильных командных центрах, новых воздушных санитарных бортах, а также в новых лайнерах, способных осуществлять грузопассажирские перевозки в интересах ВС РФ и Пограничной службы ФСБ РФ. Ил-114-300 вполне способен стать базовой платформой для создания таких самолетов.

Нельзя не отметить, что специальная авиация сейчас имеет один из самых высоких налетов. Это демонстрирует приоритет задач и востребованность данного типа авиации в России. Что и неудивительно: РФ сейчас имеет несколько острых центров конкуренции, где необходимо непрерывно вести морскую, радио- и радиолокационную разведку, а также выполнять иные непубличные спецзадачи.

Это, конечно, Сирия, где важно обеспечивать действия группировки ВС РФ, мониторить активность западной «коалиции», Турции и других сил. Это Арктика, где США и другие страны НАТО пытаются оспорить безусловные экономические и политические интересы России. Там же, в рамках развития гражданской и военной инфраструктуры, региональный самолет с турбовинтовыми двигателями в своих различных версиях (грузопассажирский, в исполнении для полярной авиации) будет очень востребован.

Ни один новый самолет не бывает идеальным, и Ил-114-300 — не исключение. В отношении него можно услышать замечания, что он — низкоплан, а это повышает требования по эксплуатации на грунтовых аэродромах. Что двигатели у машины могли бы быть помощнее, а ее вес — пониже. Думается, именно специальная авиация может стать локомотивом дальнейшего развития серии Ил-114-300, актуализируя и ускоряя работы по увеличению мощности двигателей машины, удлинению ее фюзеляжа и другим улучшениям летно-технических характеристик.

Пора делать выводы

Завершая разговор о востребованности нового «сто четырнадцатого», не будем забывать о мультипликативном эффекте авиационной промышленности, когда одно рабочее место в индустрии рождает еще шесть в периметре поставщиков и партнеров. Развитие турбовинтовых двигателей неизбежно подтолкнет прогресс в малой и беспилотной авиации, без которой невозможно дальнейшее динамичное развитие страны.

Итак, нужен ли России Ил-114-300? Да и еще раз да. Есть ли у этой машины перспективы? Конечно! Словом, первый полет этого самолета — это, как и сказал президент России, действительно большое событие.

Редакция ФАН от всей души поздравляет всех, благодаря кому опытный борт Ил-114-300 смог впервые подняться в небо!