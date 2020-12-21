Наташа Королева рассказала о потерянном ребенке из-за «слива» интимных фотографий

Москва, 21 декабря. Известная советская, украинская и российская певица Наташа Королева призналась, что из-за разгоревшегося некоторое время назад громкого скандала она потеряла ребенка, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала «Пятница!».

В понедельник в вечернем эфире развлекательного канала стартует «выживалити» под названием «Племя» — реалити-шоу, в котором звезды отечественного шоу-бизнеса отправляются на остров, где им предстоит жить один на один с членами дикого племени. Героем премьерного выпуска стала 47-летняя Королева. Заслуженная артистка РФ, сильно уставшая от всех проблем уходящего года, отправилась на остров неподалеку от Занзибара, — в племя аборигенов, чтобы, как говорится, обнулиться и испытать себя.

На съемках нового проекта Наташа призналась, что они с мужем Сергеем Глушко (известен также как Тарзан) давно мечтают о втором ребенке. Несколько лет назад певице удалось забеременеть, однако случился выкидыш. И главной причиной этого стал «слив» интимных фотографий звезды с украденного телефона супруга.

«Мы хотели с мужем девочку, но у нас долго не получалось, — сказала Королева. — А потом произошло чудо! Но, к сожалению, нам попались плохие люди, которые сделали так, что у меня был большой нервный срыв. На фоне всей этой истории у меня случился выкидыш. И больше у нас не получается… Но я бы очень хотела. У меня материнский инстинкт еще не угас».

Ранее стало известно, что телеканал «Пятница!» запускает новый проект «Племя», где звезда шоубиза придется по-настоящему выживать в одном из диких племен. Героиней первого выпуска будет Наташа Королева.