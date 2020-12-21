Эксперты рассказали, зачем Швеция готовится к войне с Россией

Швеция, разжигая антироссийскую истерию, хочет заручиться поддержкой НАТО, в том числе Соединенных Штатов. Подробнее — в материале ФАН.

Швеция готовится к войне с Россией

Швеция приступила к самой крупной за более чем полвека модернизации вооруженных сил в ответ на значительное увеличение военной активности РФ в районе Балтийского моря, Северной Атлантики и Северного полярного круга. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Швеции Петер Хультквист.

По его мнению, Россия якобы проводит «более комплексные, сложные учения, на более высоком [чем раньше] уровне возможностей».

«В Мурманске находится крупная военно-морская база с арктической бригадой, и мы также наблюдаем учения и операции в Северной Атлантике. <…> Цель этого — разорвать союз между США и Европой и разрушить трансатлантические связи», — считает Хультквист.

США не помогут

Политолог Владимир Карасев заметил, что руководство Швеции находится в определенной зависимости от Вашингтона. Подобное заявление министра обороны страны говорит о том, что американцы пообещали шведам под соусом «русской угрозы» поставки вооружений и проведение совместных учений с НАТО.

«Сами шведы негативно относятся к подобным заявлениям, понимая всю серьезность положения страны на случай военного столкновения между Россией и США. Все эти бряцания железом со стороны слаборазвитых в военном положении стран можно оставлять без внимания», — заключил эксперт.

Политолог Андрей Иванов отметил, что российская мнимая угроза — это всегда хорошая тема для государств Запада, чтобы отвлечь людей от насущных проблем. Эпидемия коронавируса, спад в экономике, рост преступности и безработицы — все отходит на второй план, когда начинают говорить про якобы скорое нападение Москвы.

«Заодно еще можно распилить деньги на оборонных заказах, это вообще давняя история. Швеции сейчас надо думать не о войне с Россией, а о своих проблемах. Но сегодня вмешивается и такой фактор, как победа Байдена в США. Сейчас страны Запада захотят показать лояльность Вашингтону. Трамп чуть ли не торговую войну с Европой начал, а вот Байдену нужны союзники для противостояния России. Там тоже отвлекают народ такими темами», — добавил эксперт.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин обратил внимание, что шведы, как и многие скандинавы, считают, что князь Рюрик был их человеком, а значит, и государственность русская пошла от них.

«А теперь вот такие заявления. Напоминают регулярные посылы из другой страны, но обладающей, как и Швеция, жовто-блакитным флагом. И говорят они о более четком понимании того, что их главный союзник — США — в случае чего защищать шведов не будет. Сами обороняйтесь. Вот и снимают в Норвегии сериалы про русское вторжение. А могут и сами шведы использовать военный фактор против того же «Северного потока», — резюмировал Бредихин.

Ранее Владимир Соловейчик рассказал, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, используя в армии передвижные платформы «Бумеранг», не даст агрессору нарушить территориальную целостность страны. Перспективная российская колесная платформа «Бумеранг» имеет возможность получить на вооружение дистанционно управляемый боевой 57-мм модуль «Кинжал».