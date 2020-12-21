Виктор Коклюшкин: Александр Курляндский делал юмор умным и смешным

Москва, 21 декабря. Известный советский и российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин заявил ФАН, что Александр Курляндский был одним из тех людей, кто поднял юмор на достойную высоту.

Эстрадный драматург и сценарист в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, каким он запомнит знаменитого мультипликатора, заслуженного деятеля искусств РФ, который сегодня скончался на 83-м году жизни.

«Курляндский из той плеяды мастеров, которые делали юмор умным и смешным, — отметил Коклюшкин. — Он работал с [писателем-сатириком и сценаристом] Аркадием Хайтом. Вместе они, так же как и авторы 16-й полосы «Литературной газеты», подняли юмор на ту высоту, с которой тот теперь и скатывается. Вот это я могу сказать точно».

По словам собеседника ФАН, очень жалко, что от нас уходят люди такого масштаба.

«Это были те самые крепкие люди, которые, подчеркну, своими мощными руками подняли юмор на достойную высоту, — сказал писатель. — Теперь они уходят, постепенно, один за другим, и юмор на слабых ручках скатывается вниз… Да, мы делали «Великолепного Гошу». Курляндский — свою часть, я — свою. Мы плотно с ним тогда, увы, не работали».

Александр Курляндский известен, в частности, тем, что является создателем многих советских и российских мультипликационных фильмов, популярных не только среди детей, но и у взрослых.

В числе его работ все 20 выпусков (включая на данный момент последний, вышедший в 2006 году) «Ну, погоди!», «Возвращение блудного попугая» (три выпуска), «Утро попугая Кеши», «Новые приключения попугая Кеши», «Баба-Яга против» (три выпуска) и «Великолепный Гоша» (первая, третья, четвертая и пятая серии).

Курляндский также выступил сценаристом нескольких серий не менее популярных киножурналов «Фитиль» и «Ералаш».