Сенатор Пушков назвал Прибалтику виновной в проблемах с российским транзитом

Москва, 21 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Прибалтика сама виновата в уходе российского транзита. Мнением на этот счет он поделился в своем Telegram-канале.

Пушков считает, что прибалтийские страны пожинают плоды своей русофобской политики. Глобальный экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, негативно сказался на всем международном сообществе. Однако Прибалтика могла бы обойти все последствия при одной условии — если бы Россия не отказалась от транзита своего угля через местные порты. Глава «Латвийской железной дороги» Марис Клейнбергс подчеркнул, что в четвертом квартале 2020 года компания вообще не предоставляла Москве услуги транспортировки.

Российская сторона в последние годы предпочитает использовать для поставки своей продукции в западные страны отечественные порты. Теперь, к примеру, Рига может рассчитывать на российский транзит только в случае, если объемы российского экспорта превышают возможности ее собственной инфраструктуры.

«России не следует идти навстречу Латвии в вопросах транзита. В Риге хотят отделить политику в адрес России от темы транзита. Такова «формула» главы МИД Латвии Ринкевича, известного своей русофобией и сравнениями России с Третьим Рейхом», — написал Пушков.

Он назвал недопустимым ситуацию, когда «Латвия будет открыто враждовать с Россией, требовать сохранения и расширения санкций ЕС, размещать у себя войска НАТО, всячески вредить России в ОБСЕ и Совете Европы», но при этом «просить сохранить российский транзит через Латвию».

«Это недопустимо, тем более, что у России есть собственные новые порты и грузовые терминалы на Балтике. А глава МИД Латвии пусть ищет, чем загрузить латвийские порты и железные дороги, и объясняет потерявшим работу гражданам Латвии, что его формула политики в адрес России потерпела провал», — констатировал сенатор.

Транзитную область Прибалтики еще есть шанс спасти, но пока только в теории, заявил исполнительный директор «Балтийского форума» Александр Васильев. По его словам, для этого необходимо стабилизировать политическую обстановку в Прибалтике и задействовать Китай. Сейчас перспективы транзита грузов через прибалтийские страны весьма туманны. Дело в том, что в данном случае есть две проблемы, в том числе и политическая, и экономическая, резюмировал он.