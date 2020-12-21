Анатолий Вассерман назвал признак государственного переворота в США

Приказ исполняющего обязанности министра обороны США Криса Миллера прекратить сотрудничество с переходной командой победившего на выборах президента страны лидера демократов Джо Байдена указывает на готовность оборонного ведомства к государственному перевороту. Об этом в беседе с ФАН заявил журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

По его словам, такое шокирующее происшествие легко объяснимо.

«Причина понятна. Ни для кого не секрет, что Байден пришел к власти незаконным путем, благодаря массовым фальсификациям. Американские суды, в том числе и Верховный, отказались рассматривать доказательства нарушений в ходе выборов 3 ноября, поскольку внимательное изучение укажет на проигрыш лидера демократов. Это многим невыгодно», — сказал эксперт.

Он объяснил, с чем может быть связан странный приказ и. о. министра обороны США.

«Поведение самих активистов Демократической партии во время подсчета голосов не оставило сомнений, что нарушения с их стороны действительно были. Очень может быть, что Трамп нашел способ доказать это если не судебным путем, то каким-то иным. Получается, что оборонное ведомство уже учитывает такую возможность. В этом случае теоретически не исключено, что военные будут устранять последствия того преступления, с которым не пожелала бороться правоохранительная система», — сообщил политический консультант.

Он конкретизировал свое предположение.

«Это может выглядеть, по сути, военным переворотом. Если закон противоречит реальности, проще изменить его, чем реальность. Страна, организовавшая примерно пару сотен государственных переворотов по всему миру, тем самым убедила даже саму себя, что это средство незапрещенное», — пояснил Анатолий Вассерман.

Ранее эксперт предупреждал об угрозе гражданской войны в США. Он сообщил, что республиканцы могут прибегнуть к таким же радикальным силовым мерам, как активисты движения Black Lives Matter.