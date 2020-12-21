Столица Тверского княжества — старинный русский город Тверь — был основан в 1135 году. Город расположен на берегу трех рек — Волги, Тверцы и Тьмаки.

В свое время Тверь соперничала с Москвой за господство на северо-востоке Руси, об этом свидетельствуют многочисленные исторические рукописи. Тверь подарила России немало известных ярких личностей, их вклад в развитие страны трудно переоценить. Здесь родился путешественник Афанасий Никитин, открывший Индию для своих соотечественников, выдающийся авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев, спроектировавший более 100 моделей самолетов, Алексей Бонч-Бруевич, создавший первую советскую лазерную установку. Императрица Екатерина II благоволила к Твери и приложила немало усилий, чтобы сделать ее более привлекательной и благоустроенной.

Сегодня это большой и современный город с историческими улочками, расположенными как в самом центре, так и по окраинам. Путешествие по Твери семьей или с друзьями непременно пополнит вашу копилку туристических впечатлений. ФАН предлагает вам небольшую виртуальную экскурсию по городу с посещением самых известных достопримечательностей.

Что можно посмотреть в Твери самостоятельно за один день или уик-энд

Самый популярный вопрос у тех, кто составляет свой персональный путеводитель на выходные: хватит ли одного-двух дней, чтобы проникнуться атмосферой Твери? Для того, чтобы «уложить» максимум впечатлений в короткий срок, лучше всего начать путешествие по городу с его самой известной исторической улицы — Трехсвятской, называемой в народе тверским «Арбатом».

Как и положено «Арбату», это территория пешеходная, она вымощена камнями и состоит полностью из старинных особняков. В прошлом улица вела к Трехсвятскому монастырю, в честь которого и была названа. На местном «Арбате» вы сможете не только прогуляться, но и посетить многочисленные выставки, лавки с сувенирной продукцией и разнообразные кафе. Если вы путешествуете с детьми, обязательно отведите их в местное кафе-мороженое: своими необычайными лакомствами оно известно далеко за пределами города.

Помимо исторических построек улицу украшают различные инсталляции и скульптурные композиции. А еще в недавнем прошлом прямо посреди улицы стоял ретро-трамвай — памятник первой трамвайной линии, запущенной по Трехсвятской. В 2015 году улица неожиданно лишилась этой достопримечательности, и сейчас старожилы просят вернуть символ «трехи» на его законное место. Одна из последних «арбатских» скульптур, установленных здесь в 2020 году — бронзовый петух весом 120 кг, сидящий на шаре. Это точная копия флюгера, находившегося на доме Мартина — тверском архитектурном памятнике.

Примерно посередине улица Трехсвятская пересекается с бульваром Радищева, который также может стать частью вашего пешеходного маршрута по Твери. Некогда бульвар был площадкой для проведения конкурса малых форм — небольших скульптур. По завершении конкурса эти малые формы остались как украшение и до сих пор радуют своим видом горожан и гостей. Самой большой популярностью пользуется скульптура известного музыканта и исполнителя шансона — Михаила Круга. Ведь Тверь для него — родной город, которому певец посвятил не одну песню.

Настоящая жемчужина тверской архитектуры — Императорский путевой дворец — находится неподалеку от Трехсвятской улицы. В XVIII веке рядом с местом его основания проходил Петербургский тракт, дорога связывала Москву и Петербург. Важные государственные персоны часто путешествовали из одной столицы в другую, и для остановки и отдыха требовались соответствующие условия. Так был возведен роскошный особняк, названный Путевым дворцом. Фасад его богато декорирован, украшен скульптурами. В интерьерах дворца сегодня размещен один из самых известных музеев Твери — областная картинная галерея.

Куда сходить в Твери?

Тверская картинная галерея, расположенная в Путевом дворце, — именно то место, которое не оставит равнодушными любителей изобразительного искусства. В галерее представлены более 32 тысяч экспонатов. Это коллекции живописи, графики, скульптуры, искусства периода Древней Руси. Здесь вы сможете увидеть произведения таких великих мастеров, как Репин, Шишкин, Айвазовский, Венецианов.

Туристам, располагающим достаточным количеством времени, можно предложить посетить Тверской академический театр драмы. История Тверского академического показывает нам, что театр — это не здание, а прежде всего люди. Изначально театральная труппа была создана в стенах Тверской духовной семинарии. Позже, в 1787 году, было построено здание для театра, но спектакли ставились на различных площадках города. Артистическая труппа волею судеб постоянно меняла свою локацию — сначала это было здание Общественного собрания, позже — Гостиный двор. Наконец, в 1934 году в основном здании был сооружен зрительный зал и сформированы все необходимые условия для полноценной встречи зрителей и артистов. Сейчас в репертуаре театра 27 постановок, в 2020 году театр работает в особом режиме: для зрителей доступны онлайн-проекты — «Кулисы», «Цитата дня», «Легенды театра».

Путешественникам с детьми можно сходить в Музей тверского быта, который находится на улице Горького. Подрастающему поколению наверняка будет любопытно посмотреть, как была обустроена жизнь разных сословий, как выглядел интерьер у знати и простых крестьян. Здесь же вас угостят ароматным чаем из настоящего русского самовара.

Если ваш ребенок увлекается транспортом, то вам в Музей тверских железнодорожников. Вы увидите, как совершенствовались железные дороги в России, начиная с 1809 года. Богатый оружейный арсенал представлен в Тверской оружейной палате. Музей интересен тем, что экспонаты не спрятаны за стеклянные витрины, а доступны посетителям — гости могут взять любой предмет в руки. А для совсем маленьких путешественников можно заказать тур в поместье бабы Яги.

Что можно посмотреть в Твери в разные времена года

Надо сказать, что, как и большинство других туристических городов, Тверь неизменно прекрасна в любое время года. Поэтому, выбирая путешествие в зимний или летний период, можно ориентироваться исключительно на собственный комфорт. Кто-то любит неспешно прогуляться по улице и в –15, а для кого-то осмотр местных достопримечательностей приятней в теплое время года.

Однако есть места, которые лучше всего «раскрываются» именно в определенное время года. Одной из таких достопримечательностей в Твери является Городской сад, который предстает в наиболее выгодном свете летом.

Открыт этот чудесный экземпляр ландшафтного искусства в начале ХХ века, а точнее в 1931 году. Территория для сада была выбрана не случайно: в доисторические времена здесь находился Тверской кремль — гордость и форпост Тверского княжества и всей Северо-Восточной России.

Как и многочисленные постройки Древней Руси, изначально кремль был сооружен из дерева. Но после нападения хана Батыя деревянная крепость была разрушена. Позже кремль много раз менял свое обличье и расширялся, пока в 1763 году полностью не сгорел в пожаре. Екатерина Великая попыталась спасти и город и кремль после пожара, выделив один миллион рублей на восстановление. Однако через 10 лет в Твери снова случился пожар, который уже окончательно поставил крест на реконструкции Тверского кремля.

Судьба парка тоже непроста — во время Великой Отечественной войны он был полностью разрушен и позже вновь восстановлен. Сейчас территория полностью засажена деревьями и кустарниками и облагорожена. В теплый летний или весенний день по саду приятно прогуляться, посидеть на лавочке под сенью клена или липы, полюбоваться красивым пейзажем. Излюбленное место для туристов в парке — Дворцовая площадка, украшенная чугунной мебелью, вазонами, античными статуями. О кремле напоминает лишь небольшая низина, спускающаяся к Волге. Это часть крепостного рва. В низине стоит поклонный крест в честь князя Михаила Тверского. А если вы спуститесь к реке, вам откроется чудесный вид на заволжскую сторону.

Уделим внимание еще одному символу города — памятнику Афанасию Никитину, который размещен на одноименной набережной. Бронзовая четырехметровая статуя установлена на гранитном постаменте на площадке в виде ладьи. Нос ладьи в виде чугунного коня направлен в сторону реки. Туристы очень любят фотографироваться на этом месте, удачный ракурс можно выбрать как на Волгу, так и на город.

Афанасий Никитин известен далеко за пределами Твери и даже России. Автор «Хождения за три моря» произошел из купеческой среды. Основной род деятельности — торговля — позволил ему объездить множество стран, включая Индию, Турцию, Персию. Афанасий Никитин весьма почитаем в Индии. По слухам, именно разговор индийского премьера Неру с главой СССР Хрущевым подвиг последнего на создание этой скульптуры.

Свое путешествие по Твери можно было бы начать со здания речного вокзала — отправной точки всех речных круизов до недавнего времени. К сожалению, ныне вокзал не действующий и здание постепенно разрушается. Летом этого года губернатор Тверской области заверил горожан, что все документы для проведения реконструкции подготовлены и процесс восстановления начнется в ближайшее время. В зеленое время года этот памятник архитектуры красиво обрамлен деревьями, скрывающими изъяны фасада.

Набережная Степана Разина красива и летом, и зимой. У этой тверской достопримечательности также непростая судьба: территория была полностью разрушена во время пожара 1763 года. Императрица Екатерина II приказала на месте сгоревших построек возвести новую набережную Волги и оформить ее по подобию набережных Санкт-Петербурга. Группа архитекторов во главе с известным зодчим Петром Никитиным предложила свой вариант застройки, который и был воплощен в жизнь.

Двухэтажные дома были выдержаны в стиле «единого фасада»: внешне похожие друг на друга, они разделялись только арками. До наших дней от прежней роскоши «никитинского проекта» сохранилось всего шесть каменных домов. В 1938 году набережную выложили гранитом, чтобы защитить ее от поднявшихся вод после строительства Иваньковского водохранилища.

Набережная Степана Разина также является предметом давних непрекращающихся споров по поводу ее современного названия: дело в том, что Разин никогда не бывал в Твери и никак с этим городом не был связан.

Необычные и интересные места в Твери

Тверь располагается на обоих берегах Волги и, как следствие, наделена всеми возможными «атрибутами» города на реке — набережными, водохранилищами, мостами. Всего в Твери 30 мостов, но два из них наиболее известны — Староволжский и Нововолжский. Причем «новый» волжский мост на полвека старше своего собрата.

Изначально этот мост был построен в Санкт-Петербурге в середине XIX века и связывал между собой берега Невы. В 1930 году его разобрали и отправили на переплавку, оставив лишь несущие арочные конструкции. Арки передали Твери для их использования при возведении нового моста через Волгу, и в 1953 году началось строительство Нововолжского моста по проекту архитектора Воловика. Мост состоит из пяти пролетов, в каждом из которых находятся девять арок, что позволяет Нововолжскому сохранить внешний облик своего невского предшественника.

Строительство Староволжского моста также связано с городской легендой. Ему почти 120 лет, и для своего времени он участвовал в решении поистине революционной задачи — соединении между собой двух берегов на постоянной основе. До этого времени сообщение между жителями одной части города и другой было возможно либо по зимнему льду либо с использованием плота или лодки.

По приказу царя Петра I был построен деревянный мост, который прослужил почти 200 лет. В 1895 правительству представили проект моста из стали на смену почти разрушенной деревянной переправе, с учетом всех инженерно-технических разработок того времени. Из-за особенностей конструкции мост выглядит воздушным, особенно во время тумана, он как бы парит над рекой. Городская легенда гласит, что при возведении Староволжского моста коммерсанты, финансировавшие проект, заложили в основание клепку, сделанную из чистого золота. Искатели сокровищ пытались ее найти, но их поиски успехом не увенчались. Во время Великой Отечественной войны мост был взорван и части его конструкции обрушились в Волгу. Возможно, золотая клепка лежит сейчас на речном дне.

Если вам интересна старая деревянная Тверь — прогуляйтесь по улицам Перовской, Бебеля, Брагина, Достоевского и Троицкой. Для этого вам нужно попасть в Пролетарский район. Улицы образуют территорию, где царит практически довоенная обстановка. Большое количество деревьев и кустов, закрывающих дома, пыльные дороги и тротуары, ограды из дощатого штакетника — таков местный колорит. В этом «деревянном» районе встречаются уникальные старинные особняки с резными наличниками и флигельками.

Тем путешественникам, у кого все в порядке с юмором, можем предложить посетить Музей Козла. С этим животным, фигура которого когда-то украшала герб Твери, связана не одна городская легенда. Старое русское название козла — сафьян, а как известно, именно сафьяновые сапоги, то есть выделанные из шкуры козла, считались в древней Руси самыми качественными и красивыми. Музейная экспозиция содержит более трех тысяч разнообразных фигурок козлов: из дерева, керамики, стекла, фарфора, шерсти.

Что привезти из Твери в качестве сувениров?

Если вы еще не определились с тем, что привезти в подарок близким и друзьям из Твери, стоит, к примеру, обратить внимание на здешние льняные изделия — одежду, постельное белье и скатерти. Тверские льняные производства имеют давние традиции, поэтому из льна здесь научились делать удивительно красивые и качественные вещи.

Конаковский фаянс — настоящее произведение искусства! Для производства фаянсовых изделий используется только натуральное сырье, без примесей, что придает посуде особую тонкость, полупрозрачность.

Тверская керамика проста и удобна в быту, она станет не только красивым сувениром, но и будет исправно служить хозяйке на кухне. Из керамики изготавливают всевозможные горшочки, кокотницы, супницы, крынки — можно подобрать посуду на любой вкус.

Не зря пряничники из Твери открывали свои магазины в самом Париже! Тверской пряник — продукт не только вкусный, но и красивый. Существует даже особый вид мастерства — резьба по прянику. Сверху изделия украшаются глазурью или шоколадом. Привезите друзьям и близким пряники «со смыслом»: в виде сердца, домика или цветка.