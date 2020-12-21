Психолог оценил шансы семейного союза Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха

Москва, 21 декабря. Российский психолог, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов рассказал ФАН, может ли повлиять серьезная разница в возрасте на семейное счастье. Он прокомментировал новость о свадьбе звезды сериала «Папины дочки» 25-летней Елизаветы Арзамасовой и 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха. Звездная пара поженилась 20 декабря и сообщила поклонникам о событии в социальных сетях.

Психолог подчеркнул, что разница супругов в возрасте не может стать основным фактором, влияющим на счастье в браке.

«Каждый раз я вспоминаю формулу «любви все возрасты покорны», — ссылается Асмолов на классиков.

По мнению эксперта, проблемы в семьях обусловлены иными причинами.

«Проблемы зависят не столько от возраста, сколько от того, есть ли между людьми, которые находят друг друга, то, что психологи называют ценностно-смысловым единством», — отметил Асмолов.

Собеседник ФАН также поделился главными ингредиентами семейного счастья.

«Если есть понимание, если есть доверие, то любые вопросы, в том числе и вопросы интимной жизни, будут решены продуктивно, даже с большим возрастным диапазоном, — заключил специалист. — Если же нет доверия, понимания, нет общего дела и общих задач, то любовь начинает разламываться и исчезает».

В этом случае, подчеркнул Асмолов, люди сталкиваются с огромным количеством конфликтов, и любая мелочь — не только возраст — может привести к взрыву и резкой негативной семейной динамике и самым серьезным дисгармониям семейной жизни.

Илья Авербух, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, а также чемпион мира 2002 года и чемпион Европы 2003 года, был женат единожды. В период с 1995 по 2007 год он состоял в официальных отношениях со своей партнершей, фигуристкой Ириной Лобачевой. В 2007 году супруги приняли решение о разводе. Спортсмен воспитывает сына Мартина от первого брака.

Для звезды «Папиных дочек» Елизаветы Арзамасовой этот брак стал первым, хотя СМИ неоднократно пытались «выдать ее замуж». Актрисе приписывали романы с коллегами по актерскому цеху Филиппом Бледным и Максимом Колосовым, а также с Родионом Газмановым. Слухи, однако, не подтвердились.

Арзамасова и Авербух познакомились в 2010 году на телевизионном шоу «Лед и пламень». Актриса танцевала в паре с фигуристом Максимом Стависким и заняла второе место, а Илья Авербух курировал телепроект. Впоследствии Арзамасова участвовала в ледовых сказках Ильи Авербуха — «Тайне острова сокровищ» и «Винкс».

Слухи о нежных чувствах между фигуристом и актрисой появились летом этого года, когда пару заметили в одном из московских кафе. Звезды не стали долго скрывать свои отношения и объявили себя парой официально.

Ранее Илья Авербух отрицал слухи о предлагаемой «тайной свадьбе», поводом для которых послужила фотография Елизаветы с кольцом на безымянном пальце в Instagram.