Бадоева ради шоу «Новогодняя ночь на Первом» будет лететь из Италии в Москву 46 часов

Москва, 21 декабря. Известная телеведущая Жанна Бадоева названа новой «хозяйкой» шоу «Новогодняя ночь на Первом» — наряду с уже давно ставшими привычными в этом плане ее коллегами, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала.

Первый канал традиционно откладывает съемки своей «Новогодней ночи» до середины декабря, но в этом году побиты все рекорды — праздничные съемки только-только начинаются. Подготовка к ним идет полным ходом: строятся декорации, готовятся номера, а на днях на «первой кнопке» определились с ведущими праздника.

И тут есть одна сенсация: к «вечным двигателям» «Новогодней ночи на Первом»: Ивану Урганту, Алле Михеевой, Максиму Галкину, Дмитрию Нагиеву и Ларисе Гузеевой — на этот раз присоединится зажигалка и хохотушка — «хозяйка» познавательной программы «Жизнь других» Жанна Бадоева.

На данный момент она заканчивает съемки очередного выпуска передачи в рождественском Зальцбурге и уже пакует чемоданы в Москву. Проблема в том, что Бадоева живет в Италии, и международное авиасообщение этой страны с Россией сейчас сильно затруднено — прямых рейсов нет. Поэтому Жанне будет очень непросто попасть на праздник…

Но телеведущая уже всех заверила, что обязательно что-нибудь придумает.

«Это такая радость и такой квест — попасть на Новый год в Москву! — заявила она. — Что предстоит? Кроме того, что нужно сдать ПЦР-тест, еще и прямых рейсов из Италии в Россию нет. Так что меня ждут 46 часов стыковки в Стамбуле! Пока выстраивала маршрут, рассмотрела все варианты, вплоть до собачьих упряжек и оленей Санты, поскольку ради своих зрителей я готова на все».

Ранее о том, как, где и с кем она будет встречать 2021 год, рассказала другая известная телеведущая Первого канала Роза Сябитова.