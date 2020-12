Почему Пакистан ищет защиты от «индийской агрессии»

Власти Пакистана утверждают, что Индия планирует нанести высокоточный бомбовый удар по исламской республике, чтобы отвлечь внимание собственного населения от проблем внутри страны. В Исламабаде, обращаясь к мировой общественности, заявили, что теперь ответственность за агрессию Индии будет нести весь мир. О том, как Индия наносила удары по Пакистану в прошлом и какой эффект они оказали на внутреннюю политику страны — рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Точечные удары 2020

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши на прошлой неделе заявил, что Индия планирует нанести по республике высокоточный бомбовый удар.

«Я узнал от наших разведывательных источников, что Индия планирует нанести хирургический удар по Пакистану», — сказал он, выступая на пресс-конференции в Абу-Даби.

Однако дипломат не поделился никакими подробностями об источнике информации или о самой потенциальной атаке. Куреши также сообщил, что Индия добивается «молчаливого одобрения» этой операции со стороны других стран:

«Это серьезное событие и я также знаю, что они пытались получить молчаливое одобрение от важных игроков, которых считают своими партнерами».

Министр иностранных дел Пакистана предупредил, что если нападение произойдет, его страна ответит соответствующим образом:

«Я хочу очень четко сказать Индии, что Пакистан полностью готов ответить на ее замыслы. Мы сделаем это эффективно, как это было в феврале 2019 года».

Куреши заявил, что Нью-Дели столкнулся с внутренним кризисом из-за «провальной политики правительства». Он указал на такие проблемы Индии, как ситуация в Кашмире, продолжающийся протест фермеров, пандемию коронавируса и состояние религиозных меньшинств. По мнению дипломата, индийская сторона планирует нападение, чтобы отвлечь от них внимание граждан.

Глава МИД также напомнил, что Исламабад раскрыл деятельность Индии по «спонсированию терроризма в Пакистане» и поделился соответствующим досье с международным сообществом.

Куреши упомянул и недавний доклад организации Европейского Союза DisinfoLab, в котором утверждалось, что разоблачена индийская дезинформационная сеть «поддельных веб-сайтов и НПО, которые были запущены с единственной целью — очернить Пакистан».

Точечный удар 2019

Ранним утром 26 февраля 2019 года истребители ВВС Индии «Мираж-2000» нанесли удар по тренировочному лагерю террористов в Балакоте, пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Атака была организована в ответ на нападение на конвой ВС Индии 14 февраля 2019 года, когда начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в колонну автобусов с военнослужащими. Более 40 индийских солдат погибли. Ответственность за теракт взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка «Джаиш-е-Мохаммад».

Удары ВВС Индии по Пакистану знаменовали первое, со времен войны 1971 года, применение индийской авиации на территории исламской республики. Более того, это был первый авиаудар после того, как оба государства стали ядерными державами. Во время войны между Индией и Пакистаном в 1999 году, когда обе страны уже имели ядерное оружие, индийские ВВС не наносили ударов по целям через Линию контроля — демаркационную линию, разделяющую спорный регион — Кашмир.

«Были получены достоверные разведданные о том, что "Джаиш-е-Мохаммад" попытается совершить еще один террористический акт… и… боевики готовятся к нему, — заявил министр иностранных дел Индии Виджай Гокхале на брифинге, посвященном ударам 26 февраля 2019 года. — Перед лицом неминуемой опасности упреждающий удар стал абсолютно необходимым».

Гокхале подчеркнул, что эта операция не была направлена против пакистанских военных и охарактеризовал ее как «невоенную упреждающую акцию».

Чуть более чем через 24 часа после того, как самолеты индийских ВВС разбомбили то, что Нью-Дели описал как «тренировочный лагерь "Джаиш-е-Мохаммад" в Балакоте», Исламабад сделал ответный ход. Истребители пакистанских ВВС вторглись в воздушное пространство Индии, сбросив боеприпасы на «невоенную цель» в Джамму и Кашмире.

Самый дорогой чай в истории

Вскоре пакистанская сторона сбила один индийский истребитель и захватила в плен пилота. Через несколько дней командир крыла Вартхаман Абхинандан был передан Индии вместе со счетом за «выпитый им чай». В пакистанском сегменте Twitter этот чай назвали «самым дорогим в истории» с учетом стоимости сбитого истребителя.

Вопросы без ответа

Критики обрушились на «Индийскую народную партию» (БДП) и СМИ за то, что они не раскрыли причину провала разведки, приведшего к убийству более четырех десятков военных и поставившего Пакистан и Индию на грань ядерной войны.

«Проблема в том, что люди говорят о провале служб безопасности, но правительство Индии не раскрывает, какова именно была природа этого провала. Кашмир — регион с особым вниманием к безопасности и обширным наблюдением. Кто слил информацию о прохождении военной колонны? Почему террорист не был задержан ранее? На эти вопросы мы не получили ответа», — говорит Сучитра Виджаян, американский политолог и директор-основатель исследовательской и журналистской организации Project Polis.

Политический эффект ударов по Пакистану 2019 года

Несомненно одно — выборы 2019 года прошли под знаком «национальной безопасности» и точечные удары по Балакоту поразили политических противников Нарендры Моди в самое сердце. Поддержка его индуистской националистической партии начала расти после всплеска напряженности в отношениях с Пакистаном. Тенденция стала особенно заметной после того, как премьер-министр приказал нанести авиаудары по «тренировочному лагерю» группировки «Джаиш-е-Мохаммад».

С этого момента Моди и другие лидеры БДП активно использовали образы Балакота и Пакистана в предвыборной агитации. Оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» неоднократно подавала возражения в избирательный совет страны с просьбой помешать Моди в превращении вооруженных сил страны в инструмент для сбора голосов.

На одном из митингов премьер-министр, цитируя неназванного американского чиновника, заявил, что индийский пилот был освобожден, потому что «Моди был готов с 12 ракетами». На другом предвыборном митинге он попросил людей вспомнить авиаудары в Балакоте, в результате которых «террористы были убиты у себя дома», и призвал их голосовать за его партию, которая «расправилась с боевиками и защитила нацию».

В городе Аурангабад Нарендра Моди выступил с эмоциональным обращением к избирателям, призывая людей посвятить свой голос авиаударам по Пакистану и индийским солдатам, убитым в результате атаки смертника в Кашмире.

Как минимум, тема национальной безопасности активизировала партийный механизм «Индийской народной партии», лидером которой является Моди, как максимум, она предотвратила дезертирство избирателей, которые в противном случае были бы разочарованы в правительстве.

Политическая ситуация 2020

В декабре 2020 года правительство Нарендры Моди стоит перед лицом многофакторного кризиса внутренней политики. Более трех месяцев продолжается забастовка фермеров северных индийских штатов. Свыше 20 дней бастующие крестьяне держат в осаде Нью-Дели, нанося экономике ущерб в 400 миллионов евро ежедневно.

Переговоры правительства с лидерами фермерских союзов находятся в полнейшем тупике, поскольку ни одна из сторон не желает пойти на уступки. Хотя «Индийская народная партия» продолжает выигрывать муниципальные и сельские выборы, ее неспособность разрешать кризисы, требующие диалога с обществом, бросается в глаза.

Ситуация на индийско-китайской границе продолжает оставаться напряженной. Несмотря на обоюдные заверения в готовности к разъединению войск, стороны так и не смогли достичь реального прогресса в этом вопросе. Переговоры были прерваны на два месяца, и лишь недавно возобновились. Индийская армия начала свою первую зимнюю кампанию в Ладакхе в тяжелейших условиях высокогорной зимы.

Экономика находится в тяжелом состоянии после общенационального карантина. Локдаун не смог остановить распространение коронавируса, однако оказался роковым для многих секторов индийского бизнеса. Безработица в сельской местности достигла 8.1%, а в городах — 8.6%. В отдельных штатах ситуация выглядит настоящей катастрофой: Гоа — 15.9%, Хариана — 25.6%, Раджастан — 18.6%.

Пакистан не предоставил весомых доказательств того, что Индия планирует атаку, но любая провокация на границе может вызвать жесткий ответ. Успешная военная операция для поднятия духа нации была бы очень кстати.