Накануне кровавого лета: Альгис Микульскис об итогах эпидемии «арабской весны»

Ровно десять лет назад в Тунисе стартовала череда событий, кардинально изменившая Северную Африку и Ближний Восток. Названные впоследствии «арабской весной», эти события стали ярчайшим примером того, к чему приводят подогреваемые извне спекуляции на социально-экономических проблемах и идущий за ними следом «управляемый хаос».

Я не стану анализировать ситуацию во всех 20 странах, ставших жертвами этих революций, чтобы понять их губительную сущность. Достаточно всего нескольких примеров.

Итак, Тунис… 17 декабря 2010 года молодой торговец фруктами Мухаммад Буазизи после конфликта с полицией поджигает себя на рынке в городке Сиди-Бузид, и уже на следующий день страну захлестнула волна протестов. Люди, уставшие от произвола властей, коррупции, нищеты, вышли на улицы и президент Зин Эль-Абидин Бен Али, правивший Тунисом 23 года, был вынужден бежать в Саудовскую Аравию.

Справедливыми ли были требования «революционеров»? Безусловно! Но кто занял большинство мест в тунисском парламенте по итогам «свободных» выборов 23 октября 2011 года? Исламисты из запрещенной при Бен Али «Партии возрождения».

Случайно ли религиозные фанатики стали законодателями? Нет, не случайно! Ведь еще в середине сентября того же 2011 года один из лидеров «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) Айман аз-Завахири заявил:

«Мы на стороне арабской весны, которая принесет с собою подлинный ислам!»

Идем дальше. Ливия… Самая, пожалуй, кровавая страница в летописи арабской «борьбы за все хорошее против всего плохого».

Чего не хватало ливийцам при Муаммаре Каддафи, сегодня уже никто и не вспомнит. 11 лет непрерывной войны всех со всеми начисто стерли из памяти людей любые добрые воспоминания, и только гигантские недостроенные отели мирового уровня молчаливо возвышаются над центром Триполи, напоминая о временах мира и процветания.

Сегодняшняя Ливия — это, по сути, уже не три исторических области, Киренаика, Триполитания и Феццан, а некая территория, поделенная между Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, вооруженными формированиями туарегов, племенным объединением Табу и террористами из «Правительства национального согласия», не постеснявшимися 17 месяцев продержать в частной тюрьме «Митига» российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Стоит ли говорить о том, что про восстановление ливийской государственности, разрушенной «борцами с диктатурой» при поддержке авиации НАТО, на сегодняшний день не может быть и речи? Парламент Агилы Салеха Исы, обосновавшийся в Тобруке, никогда не пойдет на сотрудничество с «правительством» Файеза Сарраджа, контролирующим только собственные кабинеты. А все остальное — отдавшим на откуп «лихим людям» с бородами, но без усов: лидерам всевозможных бандитских группировок, ведущим Джихад против всех, кто не с ними.

Египет… То, что в феврале 2011 года происходило на каирской площади Ат-Тахрир, я видел собственными глазами… Скажу так: те, кто с едва уловимым огоньком безумия в глазах выкрикивал лозунги и шел свергать все, что еще не свергнуто, выглядели очень достоверно, а их требования лучшей жизни и отставки Хосни Мубарака, правившего страной 30 лет, казались вполне справедливыми. Люди просто не догадывались, кто придет на смену нелюбимому ими президенту.

А пришел Мухаммад Мурси, председатель «Партии свободы и справедливости», за красивым названием которой скрывались «Ихван аль-Муслимийн», «Братья мусульмане» — террористическая организация, запрещенная в России и во множестве других стран.

Можно только догадываться, о чем подумали «свергатели тирана», когда на следующий день после «победы революции» обнаружили на улицах городов «шариатские патрули» вместо привычной, коррумпированной, вороватой, но все же светской полиции.

А еще, например, можно представить удивление жителей Луксора, когда на посту их губернатора оказался назначенный Мурси Адель аль-Хайят, причастный к теракту 17 ноября 1997 года в Дэйр аль-Бахри, унесшему жизни 62 человек. А ведь Мурси стал первым в истории современного Египта демократически избранным президентом! Такая вот «демократия с арабским лицом».

Впрочем, свои «исламистско-демократические принципы» Мурси внедрял недолго. 4 июля 2013 года его заключили под стражу военные, у которых хватило воли покончить с результатами «революционных преобразований».

Что сказать о Сирии? Пожалуй, только то, что к моменту появления там самолетов российских ВКС и бойцов ССО более 70% территории страны находилось под контролем террористов всех мастей: от «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) до так называемой «умеренной оппозиции», чьи вооруженные отряды назывались «Сирийской свободной армией».

Причиной этой оккупации, как нетрудно догадаться, тоже стали действия «гражданских активистов», в 2011 году решивших, что «они здесь власть». Их «благие намерения», щедро финансируемые из-за границы, едва не вымостили Сирии дорогу в ад, где безумные салафитские «богословы» с телеэкранов извращают смысл Корана, а по городским площадям льется кровь массовых бессудных казней.

Четыре страны из двадцати. Четыре «революции», схожие между собой даже в мелочах. Бессчетное количество жертв. Казалось бы, пример — лучше некуда! Особенно для России, со всеми ее «берлинскими пациентами» и прочей протестной шелухой. Но не таковы сторонники срочной смены власти, чтобы размышлять о последствиях. Революционная целесообразность — вот их кредо!

А жертвы… А что — «жертвы»? «Дерево свободы нужно время от времени поливать кровью». Те же, кто не согласен строить баррикады и стрелять, тут же записываются в «носителей рабского менталитета», «анчоусов» и «вату»… Само наличие таких людей в российском социуме — пощечина для свободолюбивых «борцов» и причина их вселенской тоски по аналогу «арабской весны» в стране.

Все их чаяния и сожаления избыточно описываются фразой британского журналиста советского происхождения Питера Померанцева:

«Если во время «арабской весны», или так называемых «цветных революций», протесты всегда казались частью одного великого демократического движения, какой-то версией будущего, нашим общим походом от авторитаризма к демократии, то сейчас этого больше нет».

1 Организация запрещена на территории РФ.