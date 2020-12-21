Экономист назвал опасные последствия введения карточной системы в РФ

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих. Экономист Борис Пивовар в комментарии ФАН оценил инициативу общественницы. Эксперт предупредил о негативных последствиях введения карточного режима в стране.

По словам Оглоблиной, рост цен на продукты является недопустимым при снижении зарплат и росте безработицы. Она подчеркнула, что после вмешательства президента цены на сахар и масло были зафиксированы на три месяца, но после они снова вырастут.

«Считаю важным задуматься правительству над предоставлением продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости малоимущему населению», — заявила Оглоблина РИА Новости.

Экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Борис Пивовар отметил, что идея совсем не нова: продовольственные карточки вводили почти весь XX век в разных ситуациях разные страны мира: и условно развитые — Великобритания, США, и условно развивающиеся — СССР.

Эксперт обратил внимание, что введение карточек может вызвать ряд проблем. Во-первых, не до конца понятно, по каким критериям определять малоимущее население. Кроме того, экономист предупредил о негативных последствиях введения карточек на продукты.

«В нынешней ситуации это не очень популярная социальная мера. Это может вызвать панику: раз в России вводится система карточек, пускай ею и воспользуются условно 2% населения, все будут думать, что в стране все настолько плохо, что даже используются такие меры. Это приведет к оттоку валюты из страны, снижению инвестиций», — считает эксперт.

Пивовар подчеркнул, что карточки создадут дополнительную нагрузку на бюджет. Эксперт напомнил, что карточная система не всегда пользовалась популярностью, потому что предлагались категории товаров, которые даже малоимущие слои населения не готовы были потреблять.

«В XXI веке, 2021 году, это может вызвать определенную панику. Не такой масштаб будет помощи, сколько масштаб нестабильности и непонимания среди населения», — подытожил экономист.

Ранее Борис Пивовар объяснил, что рост цен на продукты питания — ожидаемая рыночная ситуация на фоне коронавируса, связанная с внутренними экономическими факторами.