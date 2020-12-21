Если вы считаете, что английский алфавит для детей — как китайская грамота для взрослых, вы ошибаетесь. Гибкий детский ум способен поглощать огромное количество информации, и чем раньше он знакомится с другим языком, тем проще его воспринимает. Но чтобы это знакомство принесло пользу и послужило отличным стартом для изучения иностранного языка, его нужно проводить по правилам.

Журналист ФАН сделал подборку главных рекомендаций специалистов о том, как быстро выучить английский алфавит ребенку.

Возраст имеет значение

Говоря о раннем обучении, специалисты подразделяют методики погружения в языковую среду на знакомство с родным и иностранным языками. Искажению их понимания во многом послужила нашумевшая книга японского предпринимателя Масару Ибука, который говорил, что после трех лет изучать с ребенком языки уже поздно. Начинать нужно как можно раньше, буквально с рождения. И в этом случае можно вырастить настоящего полиглота, который будет отлично владеть как родным, так и иностранным языком, а возможно, даже не одним.

Но говоря о раннем знакомстве с речью, автор книги подразумевал вовсе не изучение иностранного алфавита. Речь шла о том, что, если родители хотят, чтобы ребенок говорил на нескольких языках, они должны с рождения говорить с ним только на них. Например, отец — на русском, а мама — только на английском. И в этом случае малыш не будет делить языки на родной и иностранный. Он будет отлично владеть обоими, и никаких «нарушений» в изучении ни одного, ни другого не будет.

Однако рекомендация знаменитого японского автора актуальна только в том случае, если кто-то из родителей отлично владеет иностранным языком. Если же этого нет, не стоит торопить события. Изучать английский алфавит с произношением для детей стоит после двух с половиной — трех лет. В этом возрасте обычно уже формируются навык говорения на родном языке, чистое произношение и связная речь. Только после этого в лексику можно добавлять иностранные звуки.

Но важно учитывать, что процесс формирования речевого навыка индивидуален. Один малыш вполне уверенно говорит в два года, а другой не может связать слов в предложения и в четыре. Поэтому важно наблюдать за чадом, его развитием и, только когда он полноценно заговорит на родном языке, знакомить его с английской речью.

Перегружать ребенка опасно

Сейчас чтение, через полчаса — рисование, еще через час — английский, а потом письмо… В таком темпе деткам сложно запоминать новую информацию. Бесконечные уроки начиная с двух с половиной лет кажутся родителям правильным направлением в развитии крохи. Но в этом случае они упускают одну важную вещь — ребенок учится, играя. И значительно лучше усваивает знания, которые подаются ему в игровой форме. Кроме того, нельзя пытаться одновременно «нагрузить» малыша и русскими буквами, и английскими, и цифрами, и знаками препинания в придачу. Это не принесет ожидаемого родителями эффекта. Обучение должно быть размеренным, постепенным.

Кстати, именно поэтому изучение английского языка в школьной программе было перенесено на второй класс. Первоклассники должны освоить родной язык, который также начинается с азбуки. Букв в нем много, звуков — тоже. Одновременно они знакомятся с цифрами, математическими знаками. Добавьте к этому еще и иностранную азбуку, и получится «каша». Поэтому английский алфавит для детей второго класса стал способом облегчить задачу школьникам и их родителям. В первом классе школьник должен освоить родную азбуку, а во втором — иностранную. И только потом постепенно начинать читать простые слова и предложения.

Учить нужно не буквы, а звуки

Изучая русский алфавит, мы запоминаем буквы, но, так как это родной язык, сложностей с пониманием, что каждая буква может произноситься по-разному в разных словах, не возникает. С английским все иначе. Нередко дети, которые «зазубрили» иностранную азбуку, не могут начать читать, так как оказывается, что знакомые им буквы в словах произносятся совершенно иначе.

Чтобы у малышей раннего возраста не возникало сложностей с чтением и говорением, начинать обучение нужно именно со звука, который соответствует конкретной букве. И обязательно этот звук должен соотноситься с определенным словом. Если это буква i, ее нужно произносить не [ai], а [i]. Если t, тогда звук не [ti:], а [t]. Тогда ученик сможет произнести слово it, а заменив последнюю букву на s, получит is.

Произношение английского алфавита для детей второго класса может быть соответствующим букве. Дети старшего возраста уже понимают различия между буквами и звуками, а потому смогут уверенно складывать звуки в слова.

Английский алфавит для детей с русским произношением можно представить в виде таблицы.

Казалось бы, правильным решением будет взять азбуку и вызубрить все буквы в ней «от корки до корки». Но специалисты советуют подходить к вопросу творчески. Во-первых, любое насилие и учение «по указке» в детстве вызывает естественный протест. Малыш просто не захочет возвращаться к навязчивой книжке или урокам, которые ему не нравятся. Поэтому обучение нужно проводить в игровой форме, в этом случае кроха будет сам стремиться к интересным урокам.

Как выучить английский алфавит ребенку — с чего начать

А во-вторых, куда лучше запоминаются буквы и звуки, которые создают ассоциации. Поэтому не обязательно начинать с «А» и идти вниз по алфавиту. Лучше начинать с букв, которые вы можете подкрепить словами из повседневного обихода. Например, с «В», с нее начинается слово bed — кровать. Указывайте ребенку на его кроватку и произносите ее название на английском, делая акцент на первый звук. Или «M», с нее начинаются слова mother — мама, milk — молоко. Называйте знакомые вещи иностранными терминами, и вы увидите, что скоро кроха начнет повторять за вами.

Вот еще несколько советов, которые помогут учить английский алфавит для детей.

1. Используйте наглядные материалы. Когда ребенок смотрит на английский алфавит для детей с транскрипцией, он видит не больше чем набор букв. Как их можно запомнить? Только подобрав к каждой из них ассоциацию! Важен визуальный ряд, в котором каждая буковка соотносится с определенным словом. Для занятия можно купить готовые карточки, на которых будут яркие картинки с изображением предметов, животных и сами буквы. А можно сделать эти карточки самостоятельно, вместе с ребенком. Пока малыш будет раскрашивать забавных животных или подрисовывать к буквам глазки и ручки, он усвоит куда больше, чем при ежедневной «зубрежке».

Визуальная опора сформирует устойчивую связь буквы с конкретным образом. Но чтобы эта связь формировалась проще, находите похожие образы. Например, слово snake (змея) внешне очень похоже на свою первую букву s.

2. Купите красочный алфавит и повесьте на стену. Не забывайте время от времени подходить к плакату вместе с малышом, называть картинки и буквы, повторять их. Можете позволить крохе сделать плакат еще более симпатичным: одной буковке можно дорисовать глазки, обязательно повторяя ее звучание. Другой — веселую улыбку, третьей — ножки. Рядом с каждой можно нарисовать предмет, который начинается слово на английском языке. Например, рядом с h можно изобразить домик (house).

3. Не торопитесь. Не нужно спешить рассказать юному ученику за один раз как можно больше. Занятие, где вы назовете 26 звуков, принесет меньше пользы, чем урок, на котором вы в игровой форме освоите всего один, но с которым малыш будет легко соотносить два-три слова. Поэтому не спешите. Даже если потратить на изучение каждой буквы по одному дню, на весь алфавит уйдет не более месяца. Это совсем недолго, но у вашего ребенка будет не только знание азбуки, но и уже небольшой словарный запас.

4. Играйте с карточками. С ними можно придумать массу полезных и интересных занятий. Например, вы можете произносить название буквы, а кроха будет наступать на разбросанные по полу карточки, выбирая подходящую. Если занимаетесь с ребенком постарше, просите доставать нужную карточку из общей массы на столе. Можно слегка усложнить задачу: называть не звук, а слово. Подопечный же должен найти карточку с первой буквой этого слова. Игры с яркими, красочными картинками интересны как малышам-дошкольникам, так и ученикам первого-второго классов.

5. Используйте развивающие видео. В Интернете можно найти множество вариантов развивающих видео английского алфавита для детей. Смотрите их вместо обычных мультиков. Как правило, такие видеоуроки яркие, красочные и увлекательные, а потому дети с удовольствием их смотрят. Выбирайте для обучения те, в которых используется озвучка носителями языка, а диктор просит юных зрителей повторять за ним. Но не увлекайтесь просмотром: малыши быстро устают, поэтому 5-7-минутного занятия будет вполне достаточно.

6. Пойте песенки. Песни английского алфавита для детей тоже можно почерпнуть в Интернете. Разучивайте их с ребенком будто между делом. Вот несколько вариантов песенок, которые помогут быстрее освоить иностранную азбуку.

Самая простая, которая подойдет малышам для первого знакомства с английским алфавитом. Ее поют в спокойном темпе.

Другая песенка чуть более сложная. В ней используются новые слова, а малыш может читать ее в быстром темпе.

Как закреплять навык говорения

Несмотря на кажущуюся сложность, дети осваивают английский алфавит очень быстро. Двух-трех недель обычно достаточно, чтобы запомнить большинство букв и связанных с ними слов. Мультики и песенки ускоряют обучение. Но что делать дальше, чтобы развивать и углублять разговорный навык?

Для этого специалисты советуют не отступать от выбранного курса. Игра в новый язык, в которую вы уже начали играть со своим ребенком, должна продолжаться.

Слушайте английские песенки Nursery Rhymes и учите их. Ребенок будет слышать произношение диктора и сможет правильно повторять за ним. Если какой-то звук не удается, поправьте ученика, но не зацикливайте его внимание на ошибке. Несколько прослушиваний «скорректируют» произношение без всякого вашего вмешательства.

Смотрите мультики на английском. Взрослым кажется, что посмотреть фильм на иностранном языке — нечто из области фантастики. Но дети тем и отличаются от взрослых, что воспринимают все куда менее серьезно. Кроме того, в мультфильмах не обязательно четко слышать текст, чтобы понять, о чем идет речь. Герои ярко выражают свои эмоции, а в специальных развивающих мультфильмах новые слова повторяют несколько раз, да еще и просят малышей помогать персонажам в их приключениях. Так что не переживайте, что кроха что-то не поймет, и не думайте, что англоязычные мультфильмы — это для детей постарше и тех, кто уже что-то умеет говорить. Регулярно включайте их своему малышу, и со временем вы услышите, что он легко произносит новые слова и фразы.

Изучайте новые слова и фразы в контексте. Главное правило успешного запоминания — адаптация новых слов и фраз повседневным вещам, которые окружают ребенка. Малыш быстро запомнит, что машинка — это car, если вы повторите это несколько раз за игрой. А пальчики на руках — это fingers, если вы периодически будете называть их так. Со временем у малыша будут появляться все новые ассоциации, а его словарный запас серьезно расширится.

Покупайте детские книги на английском и читайте их с крохой. Такие книги обычно ярко оформлены, с красивыми иллюстрациями. В них могут быть детские стихи или сказки. Если вы уверены в собственном произношении, читайте крохе вслух, указывая на предметы на картинках. После обсуждайте с ним прочитанное, пусть малыш расскажет, что он понял. А все, что не понял, вновь покажите на картинках. Визуальные образы запоминаются куда быстрее, чем простой перевод текста.