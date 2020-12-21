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Лазарев умилил фанатов редким фото со своими детьми

Лазарев умилил фанатов редким фото со своими детьми

Москва, 21 декабря. Известный российский певец Сергей Лазарев умилил поклонников фотографией с детьми — шестилетним сыном Никитой и двухлетней дочкой Анной. Снимок артист разместил в своем Instagram-аккаунте. 

Лазарев не афиширует личную жизнь и редко выкладывает фото, приоткрывающие завесу повседневности. Но в этот раз Сергей решил порадовать поклонников новогодней фотографией, на которой запечатлены счастливые отец семейства и двое наследников. Под постом он откровенно рассказал, как он относится к Новому году. 

«Для меня как для артиста Новый год — это всегда горячий сезон в работе: записи программ для ТВ, фотосессии, мероприятия. Везде надо успеть! Но во всей этой суете очень важно уделять много времени семье и дому. Для меня Новый год, в первую очередь, семейный праздник», — начал свой пост Лазарев.

Речь идет о елке, подарках, детском смехе и семейных традициях, добавил исполнитель.

«Непередаваемая атмосфера праздника и позитивные эмоции, которыми заряжаешься на весь декабрь. Ну, и, конечно же, подарки, которые приятно не только получать, но и дарить», — рассказал он.

Поклонники знаменитости оставили десятки теплых комментариев под постом и пожелали своему кумиру всего самого наилучшего в новом году.

«Какие сладкие детки», — написала одна из фанаток.

«Как они похожи друг на друга. Прелесть просто. Пусть будут здоровенькие», — восхитилась вторая.

«Глазки, улыбка Анны — ваши. Папина дочь», — отметила третья.

Ранее Сергей Лазарев рассказал о тяжелом материальном положении во время пандемии коронавируса. Исполнитель заявил, что не уволил ни одного музыканта в своей большой команде. По его словам, расходы во время пандемии у него не сократились, а доходы существенно уменьшились.

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