Антон Беляев: Однажды я сбежал из дома и встречал Новый год в подъезде

В непростой ситуации с пандемией коронавируса главное — оставаться разумными людьми, уверен фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев.

В эксклюзивном интервью ФАН музыкант рассказал, как встречал Новый год в подъезде, почему он не любит работать в праздник и как готовится к концерту группы 7 января.

«У людей праздник, а я как дурак»

— Антон, есть ли у вас история про необычный Новый год?

— Я помню, как еще в школе, сбежав из дома, отмечал Новый год в подъезде общежития, кажется, какого-то училища искусств. У меня была бутылочка пива и полсигаретки — «бычок». И вот я ровно в 12 ночи стоял и смотрел в окно, как кругом разлетаются салюты.

Я пришел к девушке одной, а она была с родителями, отмечала Новый год: «Ко мне домой нельзя, подожди в подъезде». А я в тот день ушел из дома, с мамой поругался — в общем, максимально глупо все устроил.

Мне было очень грустно в ту секунду. Пробило 12 часов, везде — фейерверки, а я стою один в подъезде. Странно, когда за дверьми у людей праздник начинается, а я… как дурак. Вот это я помню.

— Сколько вам было лет? В каком городе это произошло?

— Это город Магадан. Думаю, лет 14–15 мне тогда было.

— А теперь, наверное, уже девушки-фанатки плачут в подъездах?

— Надеюсь, что нет. Я желаю ни одной девушке на этой планете не плакать в подъезде. Я в этом году буду с женой, с семьей, надеюсь, с родителями жены. Я буду звонить маме. В общем, все по-семейному — я так уже давно так отмечаю Новый год. На тусовки я уже забил, никто меня больше не может уговорить куда-нибудь сходить на Новый год. Примерно представляю, как все будет.

— Отсутствие корпоративов, новогодних концертов — это вынужденно или принципиально?

— Несколько лет назад я туда рвался, а в этом году у всех все по-особенному. У нас в сам Новый год работы нет, а есть вокруг. Запросов внятных не было, были другие города. Лететь? Мы не любим в Новый год улетать, потому что зачем летать далеко? Потому что, по поверью, в Москве может срастись больше. В этом году все, естественно, иначе.

Но я уже давно как-то внутренне не хочу в Новый год выступать. Я вообще люблю работать, но в Новый год не хочется больше.

Оливье-интоксикация

— А есть у вашей семьи какие-то традиции? Или у вас все тоньше?

— Нет, у нас все очень просто. Я обожаю оливье, эту интоксикацию в течение одного дня (смеется. — Прим. ФАН). Когда ты так жуешь, что тебе потом неделю надо в форму приходить. Новый год — такая стартовая точка. В этот день ты совершаешь ошибки, за которые придется расплачиваться диетой. Ты ешь много салатов, с мясом конечно, курицу какую-то ешь ночью — все это уже не очень свежее, потому уже второе число (смеется. — Прим. ФАН). Мне кажется, что новогоднее питание — это просто опасно!

— А бывает, что некоторые домашние думают: мол, вот если ты у нас умеешь играть на пианино, ну так и будешь вместо радио и телевизора. Как вас с этим, просят живую музыку?

— У меня очень любящие родственники, они никогда не заставят меня так страдать. Я не хочу работать в Новый год! Лучше в «плейстейшн» поиграть, делать что-то не связанное с работой.

— А что с музыкальными планами на будущий год? Может, они и будут вашими заветными желаниями, которые вы загадаете под бой курантов?

— В той ситуации, в которой мы живем сейчас, очень важно пережить сложные времена. Они не закончатся 1 января. Думаю, они с нами побудут годик, а то и другой — надо к этому приготовиться. Это печально, неприятно, но если вести себя разумно, стараться не забывать о том, что проблемы никуда не денутся, — то все будет хорошо.

Нужен эмоциональный выход

— Вы будете что-то кардинально менять в своей жизни?

— Честно говоря, мы немножко перешли в такой студийный режим. Например, больше стали работать на студии для других людей, то есть открылись и стали работать с другими музыкантами. Потому что концерты — это довольно существенная часть прибыли нашего предприятия.

К сожалению, мы нуждаемся, и хотим как-то найти выход из этой ситуации. И все равно, у нас стоит концерт на 7 января. Не знаю, состоится он или нет, чувства от этого смешанные, непонятные. Вроде мы зовем всех, предупреждаем, что мероприятие пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Площадка — «ГлавClub», это клубный концерт.

— Ну, только чтобы как у Басты не получилось: там ведь были штрафы и такой резонанс…

— Надеюсь, наша публика разумна и не будет совершать глупостей. Мы транслируем, что нам не все равно. А что касается ситуации с Бастой… Если ее разбирать, то она очень спорная. Первое, о чем я подумал, — это не звать людей, потому что это опасно. Но, с другой стороны, огромное количество людей говорят: «Мы умрем скоро, если не будет концертов, потому что нет эмоционального выхода. Просто ужас! Нам это нужно».

И ты колеблешься, и постоянно то в одну сторону тебя склоняет, то в другую. Это не совсем однозначная штука. Пока я сам до конца не выработал точку зрения на это. Сложно.

— Антон, традиционно попрошу вас оставить пожелания для читателей, а себе — девиз, может быть?

— Я традиционно всем желаю на Новый год огромного количества печеных картошек и куриц (смеется. — Прим. ФАН). Это главное пожелание. Второе — здоровье. Нас всех это беспокоит яростно, мы не можем отключиться от этой мысли. Здоровье — самое главное. Просто желаю всем быть разумными, потому что на ситуацию, в которой мы все находимся, — огромное количество точек зрения.

Но это про разум, тем не менее. Даже учитывая, что мы не все понимаем про сложившуюся ситуацию. Желаю всем разума и оставаться людьми!