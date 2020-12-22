Дмитрий Пучков считает фильм «Дорогие товарищи!» русофобским

Кинокартина «Дорогие товарищи!» не имеет художественной ценности и представляет собой идеологические помои. Об этом в беседе с ФАН сообщил писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков.

Его не удивило известие о победе фильма режиссера Андрея Кончаловского на одном из наиболее крупных в Европе фестивалей российского кино «Спутник над Польшей». Однако причины такого решения жюри собеседник видит в другом.

«Это антисоветский фильм, а значит, русофобский. Нет ничего удивительного в том, что его посылают на какие-то международные конкурсы. Никакие другие наши фильмы, кроме антисоветских, почему-то призы не получают. Я в первый раз слышу про этот «знаменитый фестиваль». То, что поляки дали приз какой-то там антисоветчине, вообще не удивляет», — прокомментировал публицист.

Он добавил, что выдвижение картины «Дорогие товарищи!» на премию «Оскар» от России было также предсказуемо.

«Выбрать могут что угодно, но выдвигают постоянно антисоветские помои», — сказал переводчик.

По его словам, новая работа Андрея Кончаловского рассказывает вовсе не о событиях в Новочеркасске в 1962 году.

«Фильм не посвящен никакому расстрелу мирной демонстрации. Из истории Советского Союза выбрано какое-то гнусное событие, и всем рассказано на фоне этого случая, что жизнь в СССР была устроена именно вот так. В этом задача данного фильма», — подчеркнул писатель.

Публицист отметил, что не видит других оснований для присуждения призов данной картине.

«На мой взгляд, никакими художественными достоинствами данный фильм не обладает. Точно так же как какой-нибудь «Край» или «Утомленные солнцем». Все это одного поля ягоды. Сугубо идеологическая поделка», — подытожил Дмитрий Пучков.

В завершение он добавил, что создание подобных работ связано с тем, что режиссеры изначально понимают, какая именно тематика может принести приз на международных фестивалях.