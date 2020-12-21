В правительстве Рязанской области ответили на сообщения о судимости вице-губернатора

Рязань, 21 декабря. В пресс-службе правительства Рязанской области отказались комментировать информацию о возможной судимости вице-губернатора Грекова. Пресс-секретарь правительства Денис Арапов сообщил корреспонденту ФАН, что они считают опубликованную в СМИ информацию о возможной судимости Игоря Грекова по статье «Мошенничество в крупном размере» слухами.

«Слухи мы не комментируем», — сказал он.

Ранее стало известно, что в 2001 году человек с данными полностью совпадающими с данными рязанского чиновника был осужден Октябрьским районным судом Ростова-на-Дону на три года по статье 159 ч.3 (б) «Мошенничество в крупном размере».

Игорь Греков прославился после пресс-конференции президента России, на которой жена его подчиненного попросила присвоить ему звание Герой России. Александра Безукладова рассказала Путину об участии вице-губернатора в ликвидации крупного пожара в воинской части Скопинского района Рязанской области. При этом она ввела главу государства в заблуждение насчет своей беременности.

Напомним, первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич после инцидента потребовал строго наказать журналистку за непрофессиональное поведение и некрасивую работу.