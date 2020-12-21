Политолог Аркатов допустил возможность новой революции в Армении

Обстановка в Армении накаляется: пережитое национальное унижение из-за итога противостояния в Нагорном Карабахе граждане страны связывают с некомпетентностью своего премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Иван Аркатов.

Ранее стало известно, что жители Сюникской области Армении заблокировали проезд по дороге в свой регион, чтобы не допустить прибытие в него главы правительства страны Никола Пашиняна. Так местное население выразило свое недовольство относительно демаркации границы между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. После ее осуществления Баку расположил новые боевые посты в населенных пунктах, находящихся на границе с Сюникской областью, жители которой теперь опасаются за свою безопасность.

«Уверен, что эти опасения — избыточны, — сказал Аркатов. — Территории непосредственно самой Армении ничего серьезного не угрожает, несмотря на то, что в Нагорном Карабахе какие-то провокации со стороны подталкиваемых турками азербайджанцев все-таки возможны. Так уже, кстати, случалось. И только российские миротворцы сумели не дать конфликту вновь разгореться».

Что же касается попыток не допустить Пашиняна в один из регионов страны, то здесь, по словам эксперта, четко прослеживается мотив внутриполитической борьбы в самой Армении: противники премьер-министра используют его рухнувшую репутацию, чтобы окончательно похоронить его карьеру в качестве лидера страны.

«Не оправдал Пашинян надежд и чаяний населения страны, — заметил собеседник ФАН. — Дотянул, что говорится, до конца, воздерживаясь от каких-либо активных действий. Однако соглашение с Азербайджаном, которое он все-таки подписал, было крайне разумным, особенно учитывая ситуацию, в которой оказался Ереван. Армения могла потерять Нагорный Карабах целиком».

Аркатов задал вопрос ныне протестующим армянам: а где были они, когда правительство призывало их становиться добровольцами и заступать на службу в армию, чтобы защищать свою страну и ее интересы?

«Митинговать, видимо, безопаснее, — заметил политолог. — Правда, поговаривают, что Пашинян бросал свои призывы только для виду, а сам не позволил идти воевать даже тем, кто отозвался на его патриотические речи».

Эксперт допустил возможность скорого краха власти проигравшего премьер-министра: столь стремительное падение популярности вряд ли позволит ему досидеть до окончания полномочий. Политолог допустил возможность новой революции в Армении.